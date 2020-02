Los Angeles Galaxy insiste et lève l’offre pour Alan Franco

Los Angeles Galaxy a montré un intérêt croissant pour Alan Franco, à qui ils avaient offert la somme de 2 millions et demi de dollars.

Independent avait hésité à le vendre, plus après le départ de Nicolás Figal et considérant qu’il était le défenseur partant de l’équipe Lucas Pusineri, mais maintenant le club américain a augmenté l’offre et a également suscité l’intérêt du joueur, Il a demandé au club d’accepter l’offre.

La presse argentine dit que LA Galaxy a atteint le prix demandé par Independ de 3 millions de dollars pour 50% des droits d’Alan Franco (en d’autres termes, une clause de vente de 50%).

Franco, un international argentin CB de 23 ans, a demandé au club d’accepter et signera un contact de 4 ans. pic.twitter.com/NjEuhKy2Bi

Le Galaxy offre désormais 3 millions et demi pour 50% de la passe du défenseur, et pour faciliter la transition, il accepte que Franco reste dans le rouge jusqu’à la fin de la Super League, en mars. Apparemment, le conseil d’administration indépendant souhaite la conserver jusqu’en juin, mais peut-être que l’offre économique, en période de difficultés financières, finit par faire pencher la balance.