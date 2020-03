Lothar Matthäus: Tuchel est la seule alternative à long terme à Hansi Flick au Bayern Munich

Hansi Flick n’a toujours pas utilisé son nouveau stylo pour signer un nouveau contrat pour le Bayern Munich, mais il y a un fort sentiment qu’il est la bonne personne pour le poste de direction à long terme au club. Depuis qu’il est à la tête du club, le Bayern est passé de la 7e place de la Bundesliga au sommet du tableau avec une impressionnante avance de 3-0 sur Chelsea en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Bien que Flick ne se soit toujours pas vu officiellement offrir le poste, Lothar Matthäus a déclaré qu’il pensait qu’il n’y avait vraiment qu’une seule alternative. Dans sa chronique pour Sky Sports Germany (via AZ), il a déclaré que Thomas Tuchel devrait être la seule autre option pour le Bayern. Matthäus considère toujours Flick comme le favori: sous Flick, a écrit Matthäus, le sens de l’unité et de l’unité au sein de l’équipe est plus fort que jamais:

Depuis qu’il est là, il y a eu calme et unité au club et surtout dans l’équipe. Personne ne se plaint car il ne joue pas ou n’est pas satisfait de l’entraînement. Personne ne fait de remarques sournoises ou ne montre de frustration publiquement. Le mérite en revient à lui seul. Et en plus de cela, nous ne pouvons pas oublier que le Bayern joue généralement un football très attrayant, dominant et gagnant.

Photo par A. Beier / . pour le FC Bayern

Ce fut une course serrée en Bundesliga cette saison. Le RB Leipzig n’a que 3 points de retard sur le Bayern et le Borussia Monchengladbach a encore un match en main. La course pourrait se dérouler comme elle l’a fait la saison dernière, mais Matthäus estime qu’il est nécessaire de déterminer la situation des entraîneurs avant la fin de la saison. Si ce n’est pas Flick, il voit Tuchel comme la seule alternative réaliste:

Bien sûr, ils pourraient ne pas remporter le titre à la fin ou pourraient être éliminés de la ligue des champions. Mais vous ne pouvez pas attendre la fin de la saison avec un contrat. La seule alternative semble être Thomas Tuchel. Qu’il s’adapte mieux que Flick au Bayern, j’ose dire que j’en doute beaucoup.

Avant que Niko Kovac n’obtienne le poste d’entraîneur du Bayern au cours de l’été précédant la saison 2018/2019, Tuchel était en lice avant de se rendre au Paris Saint-Germain. Des opinions divergentes sur Tuchel dans le front-office du Bayern ont été une grande raison pour laquelle le club a finalement décidé de ne pas lui faire une offre.

Photo de TF-Images / .

Bien sûr, Jupp Heynckes et Ottmar Hitzfeld ont récemment qualifié Flick de «gestionnaire idéal» pour le Bayern, ce qui est une opinion avec laquelle Matthäus n’est certainement pas en désaccord:

Je vais le dire ainsi: si deux des plus grands managers du Bayern de tous les temps, Jupp Heynckes et Ottmar Hitzfeld, se prononcent pour un avenir avec Flick au Bayern, je ne peux que soutenir ces commentaires.