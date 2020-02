Lotito: «Scudetto? Beaucoup nous demandent de lutter contre l’Inter et la Juventus ‘| Serie A

La Lazio l’a appelée une «Ferrari», et beaucoup ont ri. Maintenant, Lotito profite de ses garçons à la deuxième place du classement. À Messaggero, le biancoceleste n ° 1 raconte ses sentiments: “Je rassemblerais la phrase dans laquelle je me souvenais, nous étions en crise, que la saison des droits était finie et que celle des devoirs avait commencé. Le tournant du groupe vient juste au moment où tout le monde a commencé pour comprendre cela: aucune position ne revient. Je dois reconnaître mes joueurs que je respectais ceux qui les respectaient et ils se comportent comme de grands professionnels et des familles “.

CONTEXTE DE LA BATAILLE – Lotito dévoile un fond: “La plus grande satisfaction du match de dimanche n’est pas les messages et les appels, mais je suis entré dans les vestiaires après les 90 ‘: j’entre et je vois 5 ou 6 joueurs venir vers moi, des plans d’adrénaline. Ils criaient: vu, président, nous avons fait ce que vous avez dit; vous avez vu le président, vous avez vu! Ils criaient comme des fous. Et ils font ce que nous avons dit. “ Beaucoup d’appels téléphoniques après le match: “Beaucoup, de la Lazio, mais beaucoup de la Lazio. La vérité est qu’ils nous demandent de briser le monopole de la Juve, de battre l’Inter. Nous soutenons tous ceux qui ne soutiennent pas la Juve et l’Inter.” Beaucoup veulent Milinkovic: “Mje suis très heureux de l’entendre parler de la famille Lazio. Nous l’avons bien traité: nous avons revu son contrat plusieurs fois, nous lui avons fait sentir important pour nous. Nous grandissons tous ensemble. “

INZAGHI ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES – Avec Inzaghi et Tare, il y a de la confiance: “Au Latium, nous savons que je suis en charge, mais le plus grand mérite a toujours été de savoir comment choisir les quelques personnes en qui j’ai confiance. Inzaghi? Simone a compris beaucoup de choses et s’est beaucoup amélioré au cours de ces années ensemble: il a compris que pour aller aussi loin, nous devions impliquer davantage chaque élément de notre équipe. Il l’a fait, surtout cette saison, et les résultats sont évidents. Tout le monde se sent important et … indispensable. Ils savent que le technicien les verra. Le roulement était essentiel, il a accepté le risque et a changé certaines de ses convictions. Et c’est devenu plus gros. Ses joueurs lui donnent tout, c’est évident. ”

LAZIO FAMIGLIA – Le secret de la Lazio est la famille: “C’est vrai, je confirme. Et je vais vous dire une chose: beaucoup d’entre eux traînent sur le terrain et s’amusent ensemble. Ils m’appellent pour me raconter les blagues qu’ils font. En pratique, ils sont leur confident, ainsi que les pater familias. Ce qui m’étonne dans ce groupe, c’est que les “mors tua, vita mea” ne s’appliquent pas, ils semblent rivaliser uniquement avec leurs adversaires, pas avec le partenaire qui joue. Et cela découle des choix et de la nouvelle gestion d’Inzaghi “.

CHANGEMENT TOTAL – Formello est en train de changer: “Un jour, nous vous montrerons comment nous avons révolutionné notre quartier général: j’ai pris beaucoup des suggestions qui venaient des joueurs. Et ils se sentent protégés: c’est le mot clé. Au Latium, ils se sentent protégés par moi et le nôtre Ils savent à quoi s’attendre. Ils savent que pour moi ce ne sont pas des objets de compétition: que s’ils ne vont pas bien, ils ne joueront pas. Que nous voulons prendre soin d’eux d’un point de vue physique, psychologique et familial “.

LOTITO PENSE AU TRAVAIL, PAS AU SCUDETTO – Le président, au coup de sifflet final, n’a pas assisté aux célébrations: “Ils s’amusent sur le terrain, les fans dans les tribunes, je travaille. Et puis, souvenez-vous toujours: Lotito est un animal à sang froid”. Et le Scudetto: Ils m’ont demandé au téléphone de Milan, du Sud … Je pense à des choses concrètes, pas à des rêves “.