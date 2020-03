L’ouverture de La Gazzetta dello Sport: “ConteLab, tout à la maison et Inter”

La Gazzetta dello Sport en kiosque s’ouvre sur la première page avec le titre sur Antonio Conte: “ConteLab, all home and Inter”. L’entraîneur de Nerazzurri, entre ordinateur et vidéo, étudie l’équipe à venir: pas de doute sur la forme, le 3-5-2 ne peut pas être touché. Nous allons essayer de baisser l’âge moyen et d’améliorer l’achat d’hiver, Christian Eriksen.

Vice-capitaine Bonucci – Low cut dédié à Leonardo Bonucci et son travail de persuasion envers ses compagnons vers la réduction des salaires. Le défenseur de la Juventus était l’épaule du capitaine Chiellini pour clore la négociation concernant les combats: il a rappelé à ses coéquipiers qu’il faut avant tout être un homme. Un allié précieux pour Giorgio Chiellini qui, avec un autre sénateur comme Gigi Buffon, a contacté ses coéquipiers un par un.

Albertini: “Trop de confusion à Milan. Les champions doivent gagner” – Coupe haute dédiée à l’interview que le club a réservée à l’ancien Rossoneri Demetrio Albertini, dans laquelle il évoque les points clés pour ramener Milan à des niveaux élevés. “Eh bien les jeunes, mais les champions sont nécessaires. Pour gagner en Italie, il faut de l’expérience”, a déclaré l’ancien milieu de terrain. Puis une blague sur le redémarrage du championnat: “Tout le monde aimerait jouer immédiatement, mais il est plus important de savoir comment redémarrer après l’urgence”.