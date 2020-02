L’ouverture de La Gazzetta dello Sport: “Où êtes-vous Juve?”

La Gazzetta dello Sport débute aujourd’hui en kiosque avec un titre sur la Juventus défaite 1 à 0 à Lyon: “Où êtes-vous la Juventus?”. Les Bianconeri donnent d’abord un temps puis se réveillent et réclament deux pénalités non accordées. Monsieur Sarri est maintenant en difficulté, au retour à Turin une autre équipe s’impose: “Nous sommes trop lents”, explique le technicien .. Et pour aggraver les choses, il y a aussi le différend entre Bonucci et Matuidi sur le terrain Français pour l’engagement limité de chauffage.

Stade vers les portes ouvertes – La Juventus-Inter dimanche soir pourrait être jouée dimanche soir. C’est ce que fait la rosea dans les gros titres en rapportant les propos de la région du Piémont: “Nous évaluerons s’il faut demander au gouvernement un retour à la normale pour la Juve-Inter”. L’interdiction régionale dans le Piémont expire le 29 février et aujourd’hui il y aura un sommet avec les maires: en attendant, les billets restent en vente.

Inter dans le vide de San Siro – Le retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa entre l’Inter et Ludogorets aura lieu ce soir, dans un San Siro complètement désert. Hier, les Bulgares sont arrivés à Milan avec des masques, des gants et une épidémiologiste. Au stade, il n’y aura que des téléviseurs: un scénario jamais vu auparavant. A 21 heures le coup d’envoi, dans le silence de San Siro.