L’ouverture de Tuttosport, Agnelli parle: “Benvenuto Messi”

“Bienvenue Messi”. Ce sont les mots de Andrea Agnelli ouverture de la première page de Tuttosport en kiosque ce matin. Le président de la Juventus il parle de tout: de Sarri à Guardiola, de Conte à Ronaldo, d’Allegri à Pratici. Et sur le champion argentin, il dit: “Ce serait un avantage pour le championnat italien et pour son repositionnement à l’étranger. Regardez CR7, il a fait passer la reconnaissance de la marque Juventus au niveau mondial”.

Serie A – Le journal en kiosque consacre aujourd’hui un espace à notre championnat dans la coupe haute de la première page avec ce titre: “You play!”. L’urgence du Coronavirus n’arrête pas le football italien: derrière des portes closes Inter-Ludogorets et six matchs de Serie A dont le grand match entre les championnats de la Juventus et de l’Inter Milan.

Naples – Le journal consacre ce matin du blues à la coupe latérale de la première page avec le titre suivant: “Quel défi pour la puce!”. Dans le stade consacré à Diego Armando Maradona, le Barcelone de Lionel Messi tente de défier l’équipe de Gattuso qui aura besoin d’une entreprise pour ramener un résultat positif.

Turin – Il y a aussi de la place pour les grenades ce matin sur la première page du journal avec le titre suivant: “Il s’entraîne au combat”. L’équipe de Longo a fait du sport à Philadelphie avant le programme aérobie et les exercices du côté athlétique.