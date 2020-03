L’ouverture de Tuttosport: “Positive Dybala. Higuain’s Scream”

“Dybala positive. Cri d’Higuain.” C’est le titre en première page de l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport. Joya, avec sa petite amie Oriana, a été testée positive pour COVID-19 tandis que le frère de Pipita a demandé du respect en déclarant que leur mère avait un cancer et en expliquant la raison du retour de l’agresseur en Argentine.

Positif Maldini et son fils – Premiers tests positifs également à l’AC Milan. Lors des derniers tests, le directeur de la zone technique Rossoneri Paolo Maldini et son fils Daniel ont été infectés par le coronavirus. Voici le titre de base de la coupe: “Même Maldini et son fils Daniel sont infectés.”

Correspond à zéro? – “Les experts parlent: jeu de contagion Atalanta Valencia”. Il s’agit du titre lié au possible “jeu zéro”. D’après le match de San Siro, la contagion dans le monde du football aurait pu commencer.