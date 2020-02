L’ouverture de Tuttosport: “Ronaldo, quel cadeau!”

“Ronaldo, quel cadeau!”. Voici le titre d’ouverture de la première page de Tuttosport en kiosque ce matin. A Sanremo c’est la soirée de Georgina avec un CR7 surprise. Anniversaire avec des records sportifs et des supercars record pour Cristiano, tandis que d’Angleterre les mots de Paul Pogba rebondissent: “Loin de Manchester, je quitterai United. J’irai vers ceux qui m’aiment”.

Turin – Les grenades ont récemment changé d’entraîneurs et le journal leur consacre un espace dans la coupe haute de la première page en kiosque ce matin avec le titre suivant: “Longo ramène Asta et l’enthousiasme”. Un millier de fans au Fila pour la formation animée par le nouveau technicien qui voulait un autre cœur de grenade avec lui.

Latium – Espace également pour les biancocelesti en première page du journal ce matin avec le titre suivant: “Seulement deux pôles, manqué de dépassement”. Vérone résiste à l’Olimpico et fait match nul 0-0. L’Inter reste en deuxième position derrière les leaders de la Juventus.

Inter Milan – Dans la coupe latérale, il y a aussi de la place ce matin en première page du derby de Milan avec l’interview d’un grand ancien Rossoneri, Demetrio Albertini, qui ne doute pas de l’importance du défi: “Tout décidera”.

Mattia Perin – “École de vie de la Juve”. Ce sont les mots du gardien de but actuel de Gênes dans le bas de la page couverture du journal d’aujourd’hui. L’aventure en noir et blanc est terminée en raison de l’espace limité, mais l’Italien n’oublie pas les moments et les trophées de Turin.