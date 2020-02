L’ouverture de Tuttosport: “Sarri, ça ne suffit pas!”

“Sarri, ça ne suffit pas!”. Cela ouvre l’édition d’aujourd’hui de Tuttosport ce matin en kiosque en référence à l’entraîneur de la Juventus et à la victoire 2-0 hier contre Brescia: “Dybala (qui invite les fans à ne pas siffler) et Cuadrado signent la victoire, mais la Juve également contre Brescia en 10 confirme être lent et en retard. Pjanic ko. Chiellini sur le terrain en finale “.

Un cri: Lazio! Inter renversé – Espace en coupe haute à l’affrontement direct joué hier soir entre la Lazio et l’Inter, remporté par le biancocelesti: “Nerazzurri devant Young, égal à Immobile aux tirs au but, puis but décisif de Milinkovic. Inzaghi deuxième, Conte glisse à moins 3 de la Juve ».

Longo: “Taurus, et maintenant bataille!– L’espace latéral coupe également l’entraîneur de Turin Moreno Longo qui lors de la conférence de presse a tenté de le charger en vue du match de ce soir à San Siro contre Milan.