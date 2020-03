L’ouverture du Corriere dello Sport: “Juve-Inter, désolé pour le retard”

“Juve-Inter, désolé pour le retard”: c’est ainsi que le Corriere dello Sport a ouvert ses portes aujourd’hui. Parvenu à un accord, du moins semble-t-il, sur la reprise de la Juventus-Inter et les autres défis. Urgence coronavirus, a défini un projet d’accord: les offres reportées seront reportées immédiatement. Reformulation du calendrier: matchs à un poste. Mais le président de l’Inter, Zhang Jr, attaque Dal Pino: “Gestion folle, honte!” Le derby d’Italie se jouera le lundi 9 mars à 20h45. C’est une alarme pour l’Euro 2020.

Casa Milan – Plus de changements et de nouvelles dans la maison Rossoneri. “Place propre de Milan: via Boban et Maldini”: Gazidis met le manager déchu de la FIFA à la porte il y a 8 mois. Même l’ancien capitaine et Pioli sortant. La révolution Rangnick est prête à commencer en juillet.

Changement sur le banc – “Crise de Cagliari, poussé Maran”: ainsi le journal en coupe-bas. Le technicien des Sardes paie la séquence de 11 matchs sans victoire. Fatal le dernier KO interne contre la Roma, pour 3-4. Le choix de Canzi, un technicien qui se débrouille très bien avec Primavera, avance.