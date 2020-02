C’est le jour de Lazio-Inter, choc direct décisif dans la course au championnat. Et le Corriere dello Sport parle d’un vrai match pour découvrir qui est le véritable anti-Juve, en tête de la première page: “Out of one”. Ce soir, nous connaîtrons la vérité, Inzaghi et Conte s’affronteront après la Juventus-Brescia, prévue à la place à 3. Les deux entraîneurs ont préparé le match avec des humeurs différentes et lors de la conférence de presse, il a été remarqué.