Löw, le plus ancien entraîneur national après la démission de Tabárez

Après la cessation de l’Uruguayen Óscar Washington Tabárez dans la sélection Uruguay, l’allemand Joachim Löw Il est devenu le plus ancien entraîneur au monde.

04/04/2020 à 18:32

CEST

EFE

Löw a repris l’équipe nationale allemande le 12 juillet 2006 pour réussir Jürgen Klinsmann, qui était le deuxième entraîneur depuis 2004. Les deux hommes, au cours de cette brève période, se sont présentés au public et à la presse comme un duo qui a conjointement pris de nombreuses décisions concernant l’équipe.

Plus tard, il a été dit qu’entre les deux il y avait une division du travail. Klinsmann, qui avait une grande influence sur les joueurs en raison de son passé de footballeur d’élite – champion du monde en 1990 et champion d’Europe – avait le rôle de motivateur tandis que Löw s’occupait des questions tactiques.

Avec cela, on peut en quelque sorte dire que Löw a marqué le sort de la Mannschaft depuis 2004, bien que les deux premières années aient été Klinsmann qu’elle l’avait choisi comme deuxième avec l’argument qu’elle avait besoin de quelqu’un en qui elle pouvait avoir aveuglément confiance.

La carrière de Löw Au niveau des clubs, cela n’avait pas été particulièrement notable. Dans Allemagne la seule chose qui pouvait être trouvée était un Coupe d’Allemagne gagné avec le Stuttgart en 1997. Plus tard, en 2002, il a été champion d’Autriche avec le FC Tirol. Entre les deux titres qu’il avait réalisé dans le second Bundesliga au Karslruher SC en 1999, mais a quitté ses fonctions après avoir remporté un seul des 18 matchs. Son passage dans la ligue turque ne lui a pas non plus laissé de titres.

Au moment où il a repris l’équipe allemande, la seule chose qui parlait pour lui était son travail aux côtés Klinsmann à un moment où, après la troisième place du Coupe du monde 2006, la Fédération allemande de football (DFB) voulait parier sur la continuité.

Avec Klinsmann, Löw Cela avait donné à l’équipe allemande un nouvel esprit, une envie offensive. J’ai tenu ça Allemagne il devait toujours jouer en avant, cherchant constamment le but opposé. Au fil des années de Löw Aux commandes de l’équipe nationale, le jeu s’est un peu raffiné. La Euro 2008, dans laquelle Allemagne termine deuxième derrière EspagneC’était une sorte de lien entre les deux époques.

Ce fut le dernier tournoi de la plupart des capos de l’époque de Klinsmann comme Michael Ballack, Torsten Frings ou Jens Lehmann. Le plus jeune, dirigé par Philipp Lahm, Bastian Schweinsteiger y Lukas Podolski, commençaient déjà à prendre le commandement. Et parmi les anciens combattants serait l’infini Miroslav Klose.

La révolution est venue face Coupe du monde 2010. La première chose a été l’apparition de Mesut Özil qu’est-ce que Löw donner une tournure au schéma de Allemagne. Puis après Ballack sera blessé en finale de la Coupe d’Angleterre, Schweinsteiger y Sami Khedira ils ont commencé à former le double pivot.

Il fallait un joueur pour combler le vide en partant Schweinsteiger y Löw Il a choisi un joueur qui avait été dans la première catégorie de football allemand pendant une seule saison: un certain Thomas Müller. Et dans le but, après le suicide de Robert Enke et une blessure aux côtes de René Adlerapparu Manuel Neuer qui finirait par marquer une ère

Au final, en 2010, l’Allemagne de Löw écrasé à nouveau avec Espagne -ce temps en demi-finale- après avoir battu l’Angleterre et Argentine 4-1 et 4-0 respectivement. Malgré la troisième place, comme il y a quatre ans, Allemagne l’équipe de Löw il était mûr pour un titre et l’opinion publique a commencé à l’exiger.

Dans la Eurocup 2012 L’Allemagne a rencontré ce qu’on a appelé “la malédiction italienne” et est tombée à l’Italie en demi-finale. La déception était plus grande qu’il y a deux et quatre ans. À Brésil 2014 la Allemagne de Löw est venu avec l’obligation d’être champion. Et il a rempli, avec un 1-0 en finale contre Argentine bien que ce dont on se souvienne le plus est l’incroyable 7-1 de la demi-finale contre Le Brésil.

Après un bon Eurocup en 2016, Allemagne perdu en demi-finale pour La France, l’équipe de Löw il a coulé en 2018 en étant éliminé au premier tour. Selon la logique habituelle, cet échec devrait conduire au départ du technicien mais le DFB Il a dit que la décision de continuer ou de ne pas continuer était entre les mains de l’entraîneur. LöwAprès avoir analysé ses erreurs – il a dit qu’il avait fait l’arrogance de croire que son équipe pouvait avoir le ballon pendant 90 minutes – il a décidé de commencer un nouveau cycle.

Müller, Jerome Boateng y Mats Hummels, trois des champions du monde 2014, ont quitté l’équipe. D’autres sont apparus, tels que Leroy Sané, qui n’avait pas voulu prendre Russie 2018, et surtout, Serge Gnabry. “Avec moi, Gnabry joue toujours”, a-t-il déclaré. Löw. La phase de classification Eurocup Cela suggère que le nouveau cycle pourrait être prometteur.