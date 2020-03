“Lowness unique, je ne comprends pas certains mots après vingt ans”

NAPLES. Après les mots du nouveau technicien de Puteolana 1902, Francesco Chietti, la réplique du Président du Frattese, Adam Guarino à nos microphones.

LA RÉPLIQUE DE GUARINO

«Dans un tel cas, la réplication est un must. Chietti? Je garde un bon souvenir de lui en tant que footballeur, il était bon et aussi sympa mais je tiens à préciser que je ne suis même pas parti pour lui donner une lire. C’était un bon garçon et je me souviens que je l’ai envoyé à Puteolana et lui ai fait prendre un peu plus d’argent, sous-estimant son prix pour encourager le transfert. Ses accusations, après plus de vingt ans, m’amènent à dire une seule chose: pauvre! Si, pour vous entraîner, vous vous lancez dans la construction de quelque chose comme ça, je ne sais vraiment plus quoi penser “.

UNE SITUATION CONSTRUITE À L’ART

Le noir numéro un ne rentre pas et répond durement à chaque accusation: «Quand je lis ses paroles je ne savais pas s’il fallait rire ou se mettre en colère, je ne sais pas comment on peut porter de telles accusations qui ne sont ni au ciel ni sur terre, ils me donnent la impression de quelque chose astucieusement construit pour favoriser son entrée dans la Puteolana. J’avais une bonne opinion de lui mais s’il commence comme ça, il le fait mal ».

EXPÉRIENCE INTERNAPOLI

Sur l’expérience d’Internapoli, Casoria précise ensuite: “Ensuite, il y avait Guglielmo Accardi sur le banc, malgré la relégation que je veux préciser à M. Chietti qui a pris l’entreprise des mains de Battiloro et Cerbone, a payé tous les arriérés et même si nous sommes revenus payés et remerciés, étrange qu’il se souvienne de toutes ces choses après plus de vingt ans, je pense que c’est un geste sans dignité. Dans quel but? Honnêtement, ce n’était pas nécessaire, en tant qu’entraîneur, je lui souhaite le meilleur, mais en tant qu’homme, il est devenu le protagoniste d’une bassesse unique, de déclarations fausses et mensongères “.