Lucas Barrios signé pour la gymnastique »Pressfootball

Vendredi 17 janvier 2020

L’ancien attaquant des Albos a signé ce vendredi avec Gimnasia y Esgrima de la Plata et défendra l’équipe de Diego Maradona. L’Argentin-Paraguayen de 35 ans ajoute ainsi sa dix-septième équipe tout au long de sa carrière et la cinquième en Trans-Andine.

Lucas Barrios ajoutera un nouveau maillot à sa carrière cette saison après avoir signé pour 1 an et une clause de sortie de 6 mois avec Gymnastique et Escrime d’Argent, réalisé par Diego Maradona.

L’ancien attaquant de Colo Colo vient défendre le “ loup ” après un long pèlerinage dans différentes équipes internationales dont: Atlas, Colo Colo, Borussia Dortmund, Moscow Spartak, Montpellier, Palmeiras, Guild, entre autres. Son dernier maillot étant Hurricane en 2019.

Barrios a déclaré aux réseaux sociaux de l’institution transandine et a montré son bonheur d’arriver à l’ensemble «tripero» et a souligné le privilège d’être dirigé par la «Pelusa».

«C’est un plaisir que Diego (Maradona) m’ait appelé. Être mené par les plus grands est un honneur et j’espère qu’ensemble, nous pourrons célébrer à la fin de la saison », a déclaré l’ancienne équipe paraguayenne.

La nouvelle image de la ‘Panther’ traverse une situation complexe, puisqu’elle se situe à la vingt et unième place du tableau des positions de la Super League argentine avec 14 points sur 16 dates contestées, à 5 points du dernier semé qu’est Godoy Cruz avec 9 unités.

