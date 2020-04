Lucas Hernandez ne pense pas que la Ligue des champions puisse terminer cette saison

Avant que la pandémie COVID-19 ne ferme tout le football européen, le Bayern Munich était dans une forme incroyable sous Hansi Flick, en particulier en Ligue des champions. Ils se sont arrêtés dans la compétition avec une victoire très impressionnante de 3-0 contre Chelsea à Stamford Bridge lors de la première étape de la huitième de finale. Ils avaient déjà un pied dans la prochaine manche de la compétition et, sous leur forme actuelle, avaient un vrai tir à parcourir la distance et à compléter un autre triplé historique.

Dans une récente interview avec le média français L’Equipe (via Goal), le défenseur Lucas Hernandez a déclaré qu’il ne pensait pas que la Ligue des champions pourrait être terminée cette saison, malheureusement. Alors que ce serait une énorme déception pour le Bayern si la compétition était annulée entièrement, Hernandez reconnaît que la santé et la sécurité de chacun dans les pays européens est ce qui est le plus important:

Ça va être difficile de fourrer tout ça et de mettre fin à la ligue. La Ligue des champions concerne tous les pays touchés par le coronavirus. Il sera difficile de sortir tout le monde de l’isolement, d’être dans un état similaire mais aussi juste de se retrouver, de voyager en Italie, en Espagne, en Angleterre ou en France. Vous devez être réaliste. Je pense qu’il sera impossible de terminer en Ligue des champions en ces temps-là, surtout si nous privilégions la fin des ligues nationales.

Le président de l’UEFA, Aleksander Cerafin, a déjà déclaré qu’il était possible que la Ligue des champions et la Ligue Europa se terminent potentiellement en juillet ou en août à huis clos si tout était jugé suffisamment sûr. Malgré cet optimisme, il a également déclaré que les compétitions devraient probablement être annulées complètement si les matches ne pouvaient pas être terminés d’ici septembre. Il y aurait tout simplement trop de conflits avec les ligues et les coupes nationales si les matches européens n’étaient pas terminés d’ici septembre et l’UEFA tenait déjà à dire que la principale priorité était de terminer les ligues nationales.

La Bundesliga est la première ligue à avoir toutes les équipes reprendre l’entraînement dans les installations de leur club, mais avec des directives strictes pour éviter toute sorte de contact étroit. Le Bayern s’entraîne en petits groupes depuis un peu plus d’une semaine et Hernandez a déclaré que les instructions du personnel de formation et d’entraînement étaient très strictes et suivies de près:

Les conditions sont très strictes. Nous sommes en petits groupes de quatre. Nous ne rencontrons pas les autres. Nous nous entraînons à différents moments pour éviter tout contact. Les vestiaires sont également disposés différemment. Nous n’occupons pas les mêmes emplacements. Mais dès que c’est fini, on va vite se doucher et manger à la maison. C’est une autre façon de remettre la machine en marche.

Photo de Sebastian Widmann / .