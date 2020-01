Lucas, le fils de Chicho Serna, le nouveau renfort de Boca

La bouche il a un nouveau renforcement, bien qu’il ne soit pas encore Edwin Cardona ou Paolo Guerrero. Le nouvel ajout “Xeneize” est Lucas Serna, fils de Maurice, le milieu de terrain historique colombien central.

Lucas Il avait déjà fait ses premiers essais avec la quatrième division. Il a déjà des expériences dans National Athletic (La Colombie), Ouragan et Gymnastique. “Il a déjà joué dans Argentine. Pour cette raison et pour avoir joué amicalement avec les garçons qui dirigent les bas aujourd’hui, ils l’ont vu et l’ont appelé. C’était un rêve de lui “, at-il dit.”Chicho“.

“Il n’est pas là parce qu’il est mon fils, mais parce qu’il a des conditions”, a expliqué le 5 historique du “Xeneize”, en dialogue avec Olé.

Finalement, Serna Il a averti que, bien qu’ils partagent une position, leur fils a un peu plus de jeu. “Jouer très similaire à Les murs. Avec de bonnes passes longues et précises, un bon emplacement et beaucoup de technique “, a-t-il déclaré.