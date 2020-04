Lucas Leiva: «J’ai pensé à retourner au Brésil, mais la Lazio n’a autorisé personne à quitter l’Italie» | Serie A

Lucas Leiva, milieu de terrain du Lazio, s’est entretenu sur Instagram en direct avec Esporte Interativo: “Ma femme et mes enfants sont allés au Brésil lorsque la situation a empiré ici en Italie et que l’isolement a commencé là-bas une semaine aussi. Pour cela, ils ont profité de quelques vols disponibles pour revenir et mettre en quarantaine ici à Rome avec moi. Pendant un moment, j’ai aussi pensé à aller au Brésil, mais je n’avais pas l’autorisation du club car une fois rentré, je devrais faire deux semaines de quarantaine à la maison. Donc, tous les joueurs ont décidé de mettre en quarantaine ici en Italie et personne n’a été autorisé à quitter le pays».

“Cet isolement dure plus longtemps que nous ne l’aurions tous imaginé. Ma première pensée s’adressait à ma famille, en théorie je pensais que le Brésil était plus sûr pour eux, aussi parce que la situation là-bas n’était pas aussi grave qu’en Italie et peut-être qu’elle n’est pas toujours maintenant. Mais en restant ici en isolement, j’ai pensé qu’il valait mieux passer le tout ensemble dans la famille. Au début, en Italie comme dans d’autres parties du monde, tout le monde pensait que c’était juste une forme de froid plus intense. ”

“Maintenant, nous parlons de comment et quand reprendre le championnat. Prendre une décision est maintenant très difficile. Nous voulons conclure quelque chose qui a été arrêté à un moment important pour nous, pour jouer le championnat, pour lequel la Lazio n’a pas pu rivaliser pendant des années, mais nous devons attendre les décisions des responsables de la reprise “.