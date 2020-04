Lucas Lobos: “Enrique Borja me parle du hobby”

Le joueur argentin est arrivé au club alors qu’il était en difficulté de relégation.

Lucas Lobos a raconté comment son saut aux Tigres a été, en 2008, lorsque le club avait des problèmes dans le tableau des quotients sous le commandement d’Enrique Borja. La légende mexicaine a influencé la signature

«Enrique Borja m’a parlé de ce qu’était le hobby, je m’en souviens. Que les gens vont tomber amoureux de toi, tu vas tomber amoureux des gens et la vérité est que ça a fini par être comme ça. Quand je suis allé au-delà de la lutte contre la descente et la souffrance, les gens étaient toujours là », a commenté Jesús Barrón, journaliste.

📹 Demain à 12h00, nous présenterons un épisode de #AccesoTotal @CervezaTecate, cette fois avec @ hugoac_4, multi-champion et leader dans la défense de #Tigres. Voici un petit aperçu. Esto # EstoEsTigres 🐯 # 6DecadasDeTigres 🟡🔵 pic.twitter.com/uQJlCYp7fw – Official Tigers Club (à domicile 🏠😷) (@TigresOficial) 20 avril 2020

“Je ne crois pas non plus au sauveur. Je pense qu’à cette époque, de mauvaises décisions ont été prises. Nous avons dû vivre cela, nous avons dû assumer la responsabilité de la situation et le groupe de l’époque l’a fait avancer. Et les Tigres pourraient être sauvés. “

En 2011, Lobos a collaboré pour briser la sécheresse des titres félins: “Que 2011 était tout connecté pour que Tigres soit champion”, a-t-il ajouté.

Le milieu de terrain a quitté l’équipe déjà dirigée par Ricardo Ferretti en 2014, car même contre sa volonté, il n’a pu parvenir à un accord avec l’équipe universitaire.