Lucas Pratto a révélé ce que Gallardo lui a dit après la finale: “Vous n’avez rien à vous reprocher, vous vous trompez parce que vous essayez”

Lucas Pratto Il a été signalé après son erreur à la fin de la Copa Libertadores face à Flamengo puisque de cette balle est venu le deuxième but de Gabigol. Un mois et demi plus tard, l’attaquant de Rivière Il en a reparlé.

“J’étais très mal à l’hôtel. Quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de gens de Rivière à l’intérieur, apportant un soutien. J’étais très mauvais en pleurant. J’ai passé un mauvais moment. Ils vous réconfortent avec la finale précédente. J’ai marqué des buts importants contre le rival classique “, se souvient-il.

Et il a dit ce qu’il a dit Marcelo Gallardo. “Marcelo m’a dit:” Vous avez donné la chose la plus importante au peuple de River dans l’histoire, vous n’avez rien à vous reprocher. Vous êtes là et vous vous tromperez parce que vous essayez “, a-t-il révélé en dialogue avec la chaîne YouTube Profile Bulos.

“J’ai perdu beaucoup de fins, j’ai eu la chance de jouer assez et j’en ai gagné beaucoup. Notre vie est comme ça. Pour nous, c’est un style de vie, une passion. Je devrais prendre ma retraite si je dis que ça ne fait pas mal, c’est un mensonge”, a contribué le “Bear”, qui est dans le “Millionaire” depuis janvier 2018.

Enfin, concernant le laissez-passer, il n’a pas donné Gonzalo Montiel, il a avoué: “Je me suis trompé cette semaine-là, ces jours-là … J’ai parlé plus tard avec mes coéquipiers, de ne pas être en mesure de donner une solution rapide à ce jeu. Je les ai tous vus. Je ne voulais pas non plus donner un coup de pied pour donner un coup de pied, parce que j’étais dans une situation d’enchère dans une partie du jeu. Après un petit moment tout recommence à se répéter 10 mille fois. Ce sont les premiers jours. “