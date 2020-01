Lucas Pusineri et l’arrivée possible de Mancuello: “Je ne l’ai pas demandé”

Au cours des dernières heures, la rumeur se répand que Federico Mancuello pourrait retourner à Independiente après être passé par Toluca du Mexique.

Celui qui en a parlé n’était ni plus ni moins que Lucas Pusineri, entraîneur du club Avellaneda: “Je n’ai pas demandé à Mancuello. J’étais son partenaire à Independiente et il a le sentiment d’appartenir au club. Il sera évalué, mais aujourd’hui je n’ai pas de définition à ce sujet. Je sais que son nom est envisagé, mais ce n’est rien de concret. Vous devez être prudent à cet égard“, a-t-il déclaré en dialogue avec Red Pride.

Dans le même ordre d’idées, l’entraîneur a précisé ce qu’il devait renforcer: “Ce n’est pas toujours le meilleur renfort qui viendra de l’extérieur, mais parfois il vaut mieux améliorer le joueur qui est. Compléter l’équipe avec de nouveaux visages est bon de classer l’équipe. On attend l’arrivée d’un footballeur de plus. Il nous manque un attaquant qui est une référence de zone et un flyer offensif“.

Enfin, Pusineri a évoqué l’attitude de Pablo Pérez, expulsé de la Bombonera: “Le tempérament vous joue parfois pour et parfois contre. Une mauvaise décision a conduit Pablo Pérez à commettre cette faute et à finir par être expulsé. Je parle toujours avec Pablo Pérez. Si le 10, le 5, le 2 et le gardien de but de l’équipe nationale française se trompent, comment un joueur local ne peut-il pas se tromper? “