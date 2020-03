Lucas Vazquez: “J’espère pouvoir prendre ma retraite en tant que joueur du Real Madrid”

L’attaquant du Real Madrid, Lucas Vazquez, a parlé à Bleacher Report et a partagé ses réflexions sur son avenir, son idole en grandissant et le premier penalty lors de la fusillade contre l’Atletico de Madrid pour le 11e titre de champion du Real.

«C’était magnifique de grandir dans l’académie du Real Madrid, bien qu’il y ait eu aussi des moments difficiles. Ce fut une grande expérience et encore plus après avoir réalisé le rêve de chaque joueur de Fabrica, qui est de jouer pour la première équipe. J’espère que je pourrai me retirer en tant que joueur du Real Madrid », a déclaré Vazquez.

L’ailier espagnol a infligé le premier penalty du Real Madrid lors de la fusillade de la finale de la Ligue des champions contre l’Atletico en 2016. Personne ne s’attendait à voir Vazquez prendre le premier penalty de Madrid, mais il l’a fait avec confiance.

«J’ai demandé de prendre le premier parce que j’étais très confiant, je me sentais très bien pendant le match et à ce moment-là, je ne pensais qu’à marquer le penalty. J’y pensais juste pour pouvoir aider mon équipe à remporter le titre. J’ai eu de la chance et le ballon a touché le fond du filet », a-t-il expliqué.

En tant qu’ailier droit, Vazquez a grandi en regardant et en essayant de reproduire le jeu de Luis Figo.

“Je dirais que Luis Figo est ma plus grande idole, j’ai grandi en le regardant jouer pour le Real Madrid. Il a joué à ma place et j’ai toujours regardé des vidéos de lui pour améliorer mon jeu grâce à ses propres mouvements », a-t-il déclaré.

Vazquez a également été interrogé sur Cristiano Ronaldo et son départ quelque peu surprenant du club.

«C’est un vrai pro et il a exigé le meilleur de lui-même et de ses coéquipiers, ce qui nous a obligés à être de meilleurs joueurs. Nous devons comprendre ses décisions, chaque joueur doit suivre son propre chemin », a expliqué Vazquez, qui a également félicité le capitaine de l’équipe Sergio Ramos.

“Ramos est le joueur le plus dur que j’aie jamais affronté, il a un caractère compétitif et il est le plus grand du monde dans sa position. Il est très compétitif et intense au quotidien. Il montre l’exemple et il est le capitaine, comme il le prouve toujours », a conclu Vazquez.

La saison n’a pas été facile pour Vazquez, même après la blessure de Marco Asensio qui lui a permis de devenir un habitué de Madrid. Cependant, son engagement et son amour pour le club sont toujours là et il est clair qu’il est extrêmement heureux de jouer pour son club à vie.