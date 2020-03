Stefano Lucchini est l’un des acteurs nés à Codogno, le pays le plus lié à la propagation de l’épidémie. Au 19ème siècle, l’ancien défenseur a déclaré: “Je vis à Crémone, mais ma sœur est à Codogno. Je ne l’ai pas vue depuis 25 jours, il y a eu tellement de morts et c’est une chose affligeante. Ma femme a eu un deuil Malheureusement, le nom de Codogno restera toujours lié à cette urgence. Patient 1, l’hôpital où ils ont identifié le virus … L’Italie, cependant, est assez dure et va remonter “.