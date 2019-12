Lucky Liverpool est la chèvre du marché des transferts

Veuillez laisser Fred tranquille, il en a assez. Envoyez vos mails à theeditor@football365.com…

Fred a besoin de sa propre chronique…D'accord, si personne ne veut le dire, je le ferai… Fred a besoin de sa propre rubrique. Chaque semaine, donnez-lui une nouvelle équipe et laissez-le faire…Robbie DFC

Mais les fans «autorisés et débiles» ne sont pas d'accord…J'adore absolument le fait que nous arrivions tellement à des gens comme Fred que la logique les déserte et qu'ils se nouent en essayant de rationaliser la façon dont Liverpool font si bien sans admettre qu’ils sont bons en football. Évidemment, rien à voir avec le fait qu’ils ont mis en place une structure de haut en bas du club qui fonctionne en parfaite harmonie, ont repéré les meilleurs joueurs pour leur système et ont un directeur visionnaire à la barre. Un manager qui crée des systèmes qui garantissent la création de chances élevées et un manager qui motive les joueurs à ne jamais abandonner et à continuer à créer des opportunités jusqu'à la fin.

Non, ils sont juste chanceux, sanglants.

Son point initial sur le VAR et les blessures subies en faveur de Liverpool étant réfuté par des faits dans la boîte aux lettres du matin? Pah! Fred va simplement ignorer ces points et doubler sa déclaration d'origine. Il existe des «articles» sur le LFC qui sont les principaux bénéficiaires du VAR. Donc là. Chance miraculeuse avec blessures: 1er choix de GK pour un quart de la saison, meilleur DM pour 2 mois, 1er choix de CB pour 3 mois. 1er choix le matin. Miraculeux je te le dis!

Ma gymnastique mentale préférée doit être la façon dont la chance de Liverpool est perçue. Lorsque nos joueurs créent beaucoup de chances qui ne se traduisent pas par des objectifs, cela est décrit comme une mauvaise finition ou pas du tout mentionné. Si l'opposition rate quelques chances et que nous gagnons, c'est décrit comme chanceux. Du son. Tout ce qui vous aide à dormir la nuit.

Pensez-vous qu'il pourrait y avoir un très faible biais de confirmation ici?James Outram

Ah, Fred de Londres. Toujours là? Nous recommençons alors.

J'avoue que c'est divertissant au moins de voir vos mails continuer à être publiés. Je ne dirais pas tellement que c'est un clickbait, mais plutôt une source de comédie garantie, réussie et cohérente.

C'est vraiment génial, la façon dont vous absorbez les arguments de ceux dont les opinions diffèrent des vôtres. Et répondez avec une myriade de répliques sans fondement telles que nous étant les plus grands bénéficiaires de VAR, notre absence miraculeuse de blessures (HA!), Comment toutes les autres équipes sauf nous ont des décisions difficiles à prendre contre eux (gémissement), et que tout le monde nous déteste ( celui-ci est extra vrai parce que vous l'avez écrit en majuscules).

Ne vous inquiétez pas, je ne prendrai pas la peine d'utiliser des statistiques pour réfuter vos points. Nous savons tous que vous en avez peur et nous ne donnerons qu’un bref aperçu des chiffres ou des faits qui ne soutiennent pas vos arguments minces.

Je suppose que, comme vous le dites, nous devrons attendre que notre chance s'épuise pour voir «comment vous vous sentez.» Parce que, bien sûr, nous avons connu cette séquence de chance au cours des trente dernières années et nous n'avons aucune idée de ce que c'est comme si tout n'était pas en notre faveur.

Sachez juste que moi, tout comme vos amis, je suis l'un des fans de Liverpool qui peut admettre avoir de la chance. Nous devrions tous nous sentir chanceux, en fait. Pour que nos sombres après-midi trempés par la pluie soient égayés par vos hilarantes tentatives de placer d'autres personnes dans la catégorie des «connards». Une catégorie dans laquelle vous semblez avoir une certaine expérience.Ryan C, LFC

Une fois que je voyageais, j'ai rencontré un moine bouddhiste à Fremantle, nous avons commencé à discuter et il m'a invité à son café d'amis pour des crêpes et du café. Nous avons eu une conversation incroyable sur la vie des voyageurs et le bouddhisme. À la fin, j'ai proposé de payer, mais il n'a pas accepté. J'ai commenté ce qui s'est passé de façon étrange, à la rencontre d'un moine bouddhiste, la conversation, les crêpes et le café.

Il a dit une chose que je n'oublierai jamais d'expliquer: le monde que vous rencontrez est un reflet de qui vous êtes.

Il est revenu dans mon esprit en lisant le courrier électronique de Fred London ce soir. Tout ce qu'il semble voir, ce sont des connards, des crétins et tout le monde détestant les fans de piscine.

On se demande à quoi ressemble sa vie et le monde qu'il rencontre tous les jours.

Ne discutez pas avec lui les fans de la piscine, le monde qu'il se crée n'est probablement pas si amusant.

Profitez de ce merveilleux manager d'équipe et de cette saison et oui, si notre chance se tourne, c'est bien aussi, nous avons les meilleures conditions pour le haut en bas de notre club que j'ai jamais vu depuis plus de 30 ans à soutenir notre club et ce n'est pas la chance.Dave LFC

Quelle chance nous avons d'avoir un visionnaire académique équilibré parmi nous. Fred a même un «compagnon» qui est d'accord avec son analyse calculée, sans parler de Jamie Carragher.

Je crains, (pas plus que Fred) que je ne comprends pas la section de sa thèse concernant The Mancs A & B, mais qu’à part nous ne pouvons pas nier les faits et Fred les a. Il a même quelqu'un pour lui lire des articles scientifiques "prouvant" que Liverpool sont les garçons chanceux et obtiennent toutes les pauses VAR – on ne peut pas contester cela alors – pouvons-nous?

Quelle chance Liverpool va jouer à Watford chaque semaine tandis que le reste de la Premier League doit lutter contre les gros frappeurs.

Voici la chose que Fred – chacun doit jouer deux fois – et malheureusement pour Watford, ils n'ont gagné qu'un match, ils ont marqué 9 buts en 17 – 9 de moins que l'équipe au-dessus d'eux – ils ne sont pas bons pour marquer des buts – Quelle chance pour Liverpool, pas pour quelqu'un d'autre, juste pour Liverpool, qui a marqué 42.

J'ai également accepté qu'il est extrêmement injuste que les matchs de Liverpool ne soient pas arrêtés immédiatement si l'opposition continue ou égalise, mais Liverpool a convaincu les pouvoirs en place qu'il est en fait OK de marquer un but avant la fin du match – quelle chance est que ?

En ce qui concerne votre infaillibilité incontestable concernant les décisions d'arbitrage – c'est en effet une tragédie et une perte pour notre sport que vous n'êtes pas consulté avant que ces maladresses évidentes ne nous soient imposées mortels – mais s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous amener à l'influent position que vous méritez à juste titre – n'hésitez pas à demander

Et oui, encore une fois sur le front des blessures. Je veux dire qui a besoin du meilleur gardien de but du monde, les demi-centres sont totalement inutiles et sans doute (bien que vous le sachiez évidemment mieux), le meilleur milieu de terrain du football mondial est un luxe qui peut très bien être fait sans.

Quoi qu'il en soit Fred – merci de nous avoir éclairés. Vous parlez comme un gars sympa et vous n'aimez probablement pas imposer – mais s'il vous plaît, continuez à trouver qui que ce soit pour continuer à vous lire ces articles scientifiques et à vous aider à écrire des lettres pour nous tenir informés – nous avons absolument besoin de ces faits.

Dites à vos «amis» imaginaires que j'ai dit bonjour.Bobby – un fan de Liverpool idiot intitulé

Je voudrais juste souligner que, après mes nombreuses années de lecture de F365 *, je peux dire avec confiance que tous les fans sont autorisés et idiots.

Vous le voyez chaque fois que quelqu'un ose être assez heureux pour se vanter du succès, assez courageux pour défendre une décision, ou assez bouleversé pour appeler au changement dans son club.

"C'est pourquoi tout le monde déteste (insérer le club ici), à cause de leurs fans". Flash info, personne à (insérer le club ici) s'en soucie. Surtout leurs fans.

Je dis bien sûr une évidence, mais elle semble perdue pour certains qui se sentent obligés de l'ajouter à leurs missives lors de l'écriture. Vous pouvez faire valoir votre point de vue sans cela.

* Il y a 13 ans, qui a commencé par hasard lorsque j'ai décroché mon premier emploi de bureau – c'est drôle!Matt Wright, titré et fan d'Arsenal débile.

Pour quelqu'un qui n'est évidemment pas un partisan du lfc (juste un pressentiment!), Vous êtes puissamment obsédé par nous. Même en tant que supporter du LFC à vie, je ne peux pas me souvenir de chaque match des deux dernières saisons comme vous le semblez capable. Vous devriez peut-être entrer dans Mastermind, votre sujet de spécialisation pourrait être Lucky Liverpool Vous réfléchissez à la durée de notre “ chance '', eh bien j'aurai une autre intuition et je dirai peut-être aussi longtemps que FSG, Jurgen Klopp et Michael Edward continueront de diriger le club avec brio . Comme le dirait Jurgen, j'espère que vous apprécierez la balade, je l'apprécierai certainement. ((Oh et le hurleur de Dean Henderson était à la 70e minute, pas le dernier Sheffield avait 20 minutes pour égaliser, mais pas le vieux Liverpool))Keith (adore ça à Liverpool)

Liverpool sur une séquence de transfert chanceuseEn ce qui concerne votre article sur le succès du transfert hors champ de Liverpool; réussir la majorité des transferts est au cœur de la réussite sur le terrain. Cela semble un peu PFM de dire "c'est à quel point vos joueurs sont bons" mais cela a du vrai. La raison pour laquelle chaque joueur de Football Manager pense être la seconde venue de Pep est que l'achat des bons joueurs est beaucoup plus facile dans le jeu que dans la vie réelle.

Cependant, là où je m'oppose (et non, ce n'est pas une fouille ou pour saper le succès avant que les culottes scouse ne prennent une tournure), c'est que tout est un complot de génie. Les transferts impliquent toujours un élément de chance; les joueurs sont des êtres humains et en tant que tels sont compliqués, ce qui signifie que leur succès dans un club implique de nombreux facteurs. Leurs femmes pourraient ne pas s'installer, leurs enfants pourraient avoir du mal, etc. etc. Il est indéniable que Liverpool a été brillant ces dernières années sur le marché des transferts, aidé par avoir l'un des deux meilleurs managers au monde à améliorer les joueurs, mais il y a toujours un élément de roulement quelques 6s d'affilée. Nous l'avons déjà vu avec Walsh à Leicester et Carr à Newcastle dans le passé; les clubs / scouts peuvent faire de grandes affaires.

En fait, en ce qui concerne les transferts, la plus grande fortune qu'ils ont eue ces dernières années a été que Barcelone paie des frais absolument ridicules, qu'aucun autre club n'aurait égalés, pour un joueur dont le manager n'a pas été dérangé, ce qui a finalement financé la moitié de ces signatures. Finalement, ils obtiendront quelques ratés d'affilée, c'est le football.

Les transferts sont toujours un peu un pari, et dans le jeu, la maison gagne toujours.Lewis (la maison s'appelle Raiola), Busby Way

Liverpool est la chèvre du marché des transfertsDepuis 2016, Klopp a apporté Mane, Salah, VVD, Alisson, Robertson, Fabinho, Keita, Wijnaldum, Matip, Minamino, The Ox et Shaqiri pour un total combiné d'environ 400 millions de livres.

Pendant ce temps, ils ont vendu Coutinho, Kevin Stewart, Mamadou Sakho, Danny Ward, Dominic Solanke, Rafael Camacho, Danny Ings, Benteke, Mignolet et Ryan Kent pour un total d'environ 285 millions de livres.

Ce doit être la performance la plus grande et la plus astucieuse de tous les clubs de l'histoire du marché des transferts sur une période de 3 à 4 ans.

Pour référence, au cours de cette même période, Manyoo a dépensé environ 507 millions de livres sterling pour Pogba, Lukaku, Mkhitaryan, Bailly, Fred, Dalot, Matic, Maguire, Dan James, Wan Bissaka et Dalot, tout en ne vendant que 108 millions de livres de joueurs.

Des trucs étonnants de Liverpool, la chèvre du marché des transferts.JohnnyWicky, Toronto

Comment réparer le tshow Arsenl s **Passer un peu sur tous les «Experts» et «experts» déclarant que la saison d'Arsenal est terminée, une radiation! Non – si nous obtenons le nouveau manager que nous voulons et qu'il fait de bonnes choses, la reconstruction commence maintenant et le renforcement de la confiance commence maintenant. Je ne suis certainement pas en train de dire que nous serons parmi les quatre premiers, mais ce serait possible si le nouveau gars était capable de chasser le talent de l'équipe qui est / doit être là. Il faudra du temps pour réparer le spectacle de la merde qu'est Arsenal (vraiment mal pour Freddy – il a le médecin du club qui fait les échauffements d'avant-match FFS!) Mais la saison n'est pas terminée (surtout si nous pouvons passer à Ozil, Mustafi , Xhaka, Luiz, Sokratis – ouais bien – nous ne pouvons même pas organiser une conversation avec un gars que nous voulons être entraîneur-chef quand il est dans le stade fu * king, soupir! JJT (Ozil avait raison au sujet des Urgyrs, dommage il se trompe sur tout le reste – il / nous prenons notre argent de sang des FFS d'Emirates, de Chine et du Rwanda)Joe

J'ai une solution simple pour guérir la pourriture dans mon club préféré au nord de Londres.

À la Frank Lampard, notre nouveau gaffer Mikel doit créer une liste rigoureuse d'amendes disciplinaires pour un assortiment d'infractions.

Celui-ci est de loin en tête de liste…

"Tout joueur qui, en entendant l'arbitre souffler pour un arrêt de jeu, lève les bras au-dessus de la taille avec des paumes dirigées vers le ciel en signe de protestation, ou pour exprimer son incrédulité, sera condamné à une amende d'environ 10 000 livres par infraction."

Voilà les amis! C’est tout ce dont nous avons besoin. Cette équipe actuelle d'Arsenal est la bande de t ** ts la plus capricieuse et la plus vertueuse que j'ai jamais eu le malheur de regarder. En fait, je peux à peine regarder plus.

Si nous obtenons ces amendes à partir de samedi, Sokratis n'aura plus rien de son salaire hebdomadaire d'ici la fin du premier semestre. Luiz sera juste derrière lui pour accumuler les amendes (mais toujours en mesure de déposer une caution sur la nouvelle Audi RS Q8).

Peut-être, juste peut-être, notre équipe finira par se concentrer à 100% sur le football à portée de main, plutôt que de gaspiller autant de concentration / d'énergie après les sifflets (et ressemblant à un tas d'enfants gâtés et gâtés dans le processus).

S'il te plaît Mikel, fais-le partirPaul Kaiser, Gooner honteux

PogbyeSi Pogboom a joué son dernier match pour le puissant Manchester United, alors Pogbye. Il a dit qu'il avait des affaires inachevées à Manchester, il semble qu'il ait accompli tout ce qu'il avait l'intention de faire. Quel primadona de lissage. Nous devons avoir des joueurs pleinement engagés dans la cause et il est grand temps de nous dispenser de ses services. Nous avons besoin de guerriers et non de reines des réseaux sociaux dans notre club et donc de bons débarras.Ded Revil

Klopp the TeslaComme c'est un vendredi et tout, j'ai décidé de perdre un peu (beaucoup) de temps au travail à penser à ce que seraient les managers en tant que voitures. Voici:

Klopp – Tesla. Utilise les dernières technologies pour garder une longueur d'avance sur la concurrence, mais n'a pas non plus peur d'être un peu ludique en incluant des sons de pet dans la voiture.

Guardiola – Koenigsegg. Relativement jeune mais a échangé des coups de poing avec les poids lourds établis dans l'entreprise depuis son entrée en scène et est maintenant en concurrence avec les gros chiens pour toutes sortes de records.

Mourinho – Alfa Romeo. Amusant tant qu'il dure, ce qui n'est jamais long, jusqu'à ce que vous deviez sortir la boîte à outils pour essayer de la réparer lorsqu'elle se casse inévitablement. Vous devez ensuite vous en débarrasser pour un modèle plus fiable après avoir renversé de l'huile sur votre entrée. Utilisé pour gagner beaucoup de trophées dans la journée.

Rodgers – Tata. Personne ne l'a pris au sérieux quand il a commencé, nous avons tous montré du doigt et ri, jusqu'à ce qu'il prenne le contrôle d'un titan de l'industrie établi et travaille à construire son image de joueur à prendre au sérieux.

Solskjaer – Morgan. Est coincé dans le passé avec leurs conceptions de voitures. A peur de passer à autre chose et fait face à la nostalgie de ses clients de retour dans la journée.

Lampard – Shelby. Succès réussi en tant que petite entreprise utilisant des pièces fabriquées à partir de marques plus établies. A été amené par le gorille de 600 livres pour essayer de reproduire son succès et briser la domination des courses Ferrari.

Howe – Subaru. L'outsider, faisant tranquillement le travail et a souvent attiré des regards admiratifs et parfois envieux de la concurrence.

Ljungberg – Hongqi. Oui, moi non plus.Krombopulos Michael, LFC, Joburg