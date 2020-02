Ludogorets, Keseru: “Avec l’Inter c’est mon derby. On veut se tromper”

Claudiu Keseru, L’attaquant roumain de Ludogorets, est prêt à rencontrer l’Inter en Ligue Europa dans un défi qui a une saveur particulière pour lui: “Je pourrais l’appeler presque un derby – dit-il à la Gazzetta dello Sport – car enfant, j’aimais beaucoup Milan et maintenant je rêve un but au stade Shevchenko et Ronaldo “. Puis, en parlant des caractéristiques de l’équipe bulgare qui pourraient mettre les Nerazzurri en difficulté, il ajoute: “En Europe, nous n’avons commis que des erreurs contre l’Espanyol. Nous avons de la qualité et de l’organisation et nous savons contrôler le ballon”. Enfin, sur la très forte absence de Handanovic pour l’équipe de Conte, il conclut: “C’est un grand gardien de but et dirige les mouvements de défense. Pour nous, cependant, il sera important d’arriver dans les 30 derniers mètres et de mettre la pression sur toute l’équipe afin de leur faire commettre des erreurs”.