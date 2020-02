Ludogorets, Marcelinho: “Vous ne pouvez pas dormir contre l’Inter. Si vous faites une erreur, ils marquent des buts”

Le milieu de terrain de Ludogorets Marcelinho aux micros de gol.bg le KO à domicile avec l’Inter: “On a joué contre un adversaire de classe, une super équipe. Christian Eriksen ne s’est retrouvé que dans la surface de réparation au moment du but, mais c’est du football , ça arrive. Puis est venu le coup de pied de pénalité. Maintenant, nous devons bien nous préparer pour le match en Italie. Nous devons être plus concentrés, nous pouvons faire quelque chose là-bas. Nous ne pouvons pas dormir contre une équipe aussi grosse, faire une erreur et marquer. c’est fini, il faut tenir compte de nos erreurs. ”