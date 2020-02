Ludogorets, Petrichev: «Coronavirus? Rassurances de l’UEFA et de l’Italie. Désolé pour les fans “

Le PDG de Ludogorets Angel Petrichev il a parlé à Gong.bg du match retour de la Ligue Europa contre l’Inter, se concentrant également sur l’alarme du Coronavirus qui, dans ces heures, tient le banc dans le nord de l’Italie: «Je pense qu’il est normal qu’il y ait un peu d’anxiété, mais rassure de l’UEFA nous font nous sentir plus à l’aise car nous savons que cela ne nous exposerait pas à un risque sérieux. Nous participons à des coupes européennes depuis de nombreuses années et nous savons que l’UEFA adopte pour garantir la sécurité des joueurs et des supporters et nous devons faire confiance. Les autorités sanitaires italiennes garantissent également que les portes fermées ne présenteront aucun danger pour les joueurs et le personnel. – continue Petrichev – Nous avons fourni à tout le monde suffisamment de masques, de désinfectant et plus encore. Nous savons également que la ville est en quarantaine et qu’il n’y a pas de panique. Nous remercions nos fans pour leur organisation et regrettons qu’ils ne puissent pas nous suivre en raison d’annulations ou de réservations de vols et j’espère qu’ils seront émotionnellement récompensés par l’équipe et je suis également désolé pour la rencontre avec la communauté bulgare que nous avions prévue et que ce sera fait “.