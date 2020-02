Ludogorets, Vrba: “On regrette, en seconde mi-temps seul le but a été manqué” | Ligue Europa

Pavel Vrba, entraîneur du Ludogorets, s’est exprimé lors de la conférence de presse après le match 2-1 perdu par son équipeInter: “Nous avons joué un bon match, créant nos chances. J’ai regretté l’erreur que nous avons commise sur le deuxième but de l’Inter. En seconde période, nous avons maintenu un bon niveau, nous n’avons raté que le but. Nous étions agressifs et nous avons soutenu le pression offensive continue. ”