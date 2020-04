“L’UEFA a tort d’imposer la fin des ligues le 2 août”

L ‘urgence coronavirus continue de maintenir notre pays en grande partie encore. Le football voudrait recommencer le plus tôt possible, mais les conditions actuelles ne nous permettent pas encore de trouver une date utile pour la reprise des championnats. L ‘UEFAa cependant imposé la 2 août comme jour de clôture de toutes les compétitions, puis recommencer avec la saison suivante.

À cet égard, le PDG de la, par le biais d’une connexion avec les étudiants du MasterSport Institute, est intervenu Monza Adriano Galliani. L’ancien exécutif de la Milan a exprimé sa dissidence sur tout cela.

Mauvais moments

“L’origine de tous les maux est l’imposition par l’UEFA de mettre fin à tous les championnats d’ici le 2 août pour faire place aux fenêtres européennes dans les semaines suivantes, puis de recommencer en septembre avec les nouvelles phases de groupes. La question n’est pas de savoir ce que pensent Spadafora, Gravina ou Malagò, alors je ne veux pas entrer dans cette controverse. Le point en est un autre. Les temps sont mauvais, je le répète. Il aurait mieux valu suivre les commentaires de la FIFA et permettre aux ligues individuelles de pouvoir conclure les tournois avec les équipes oui au travail, mais depuis août et sur le terrain depuis septembre “.

La solution selon Galliani

“Maintenant, le virus est là, il est là, nous le savons. Sinon, une période au cours de laquelle, espérons-le, la courbe de contagion aura baissé. Et puis la nouvelle saison aurait lieu au cours de l’année civile 2021, déplaçant peut-être les Européens en novembre-décembre pour s’aligner sur les Championnats du monde qui se disputent les mêmes mois de l’année suivante “.

Les risques

“Il ne fait aucun doute qu’à l’heure actuelle la santé est la priorité, mais nous devons également être conscients de vivre dans un système mondial. Si nos trois principaux concurrents en Europe – Angleterre, Espagne et Allemagne – reprennent le dessus, rnous risquons de ne pas être plus compétitifs avec eux.

Le football italien subirait des dommages de 700 millions et entamerait une «décroissance heureuse», tandis que les autres continueraient à encaisser. Je ne comprends pas pourquoi l’UEFA veut que les ligues individuelles courent le risque de ne pas pouvoir terminer les championnats, entraînant la perte collective de 5 milliards d’euros par les clubs. “

La proposition de Ghirelli concernant la fin de la Serie C

“La décision finale sera prise lors d’une assemblée le 7 mai. En laissant de côté les coûts de mise en œuvre des protocoles, je pense que jouer encore beaucoup plus tard, c’est-à-dire en août parallèlement aux dates européennes, il serait temps de terminer la saison.”

Une réflexion sur le marché des transferts

“Je voudrais un marché américain, je suis passionné de basket, je suis la NBA; je pense ici à un marché caractérisé par des échanges d’acteurs et avec moins de circulation d’argent ».