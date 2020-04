“L’UEFA a tort d’imposer le 2 août comme date limite pour terminer les ligues”

Adriano Galliani est contrarié par l’imposition de l’UEFA de terminer les ligues avant le 2 août. Le propriétaire de Monza, une équipe de Serie C, a exprimé sa préoccupation que les championnats ne puissent pas être terminés, car cela pourrait conduire à certains très grandes pertes aux équipes mineures.

30/04/2020 à 21:06

CEST

SPORT.es

Le Le gouvernement, le CONI, la FIGC et la Lega Serie A ne sont pas d’accord dans les dates de retour au football, mais il ne pense pas que le problème est le suivant, mais Obligation de l’UEFA de “terminer toutes les compétitions de ligue avant la date indiquée pour faire de la place en août ppour que la Ligue des Champions et la Ligue Europa puissent être jouées “. Et, en septembre, recommencer comme si de rien n’était.

Selon Adriano, ils auraient dû faire cas à la FIFA et terminer la saison à partir de septembre: “Avec le début de 2021, j’aurais commencé une autre saison, car la santé est la chose la plus importante.” Cela oui, prévient que si l’Espagne, l’Angleterre et l’Allemagne, les trois ligues concurrentes en Italie, reprennent la compétition, “nous courons le risque de ne pas être aussi compétitifs qu’eux”.

Ce problème est dû à perte de millions cela conduirait à une suspension du football. En Italie, environ “5 000 millions d’euros parmi toutes les équipes”. Mais pour lui, c’est seulement possible “jouer les ligues italiennes si cela se fait en parallèle avec les compétitions européennes”.