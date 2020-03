L’UEFA accueillera une réunion d’urgence sur le coronavirus

Cette photo montre le logo de l’UEFA au siège de l’organisation à Nyon le 28 février 2020. (Photo de Fabrice COFFRINI / .) (Photo de FABRICE COFFRINI / . via .)

Le coronavirus a certainement été un sujet d’actualité brûlant ces dernières semaines, mais l’UEFA intensifie désormais ses efforts pour contrôler la propagation via des événements de football internationaux et nationaux.

L’UEFA organise une conférence téléphonique pour discuter des mesures de sauvegarde potentielles à la lumière du coronavirus

Pandémie nationale

À la lumière du Coronavirus, l’UEFA organisera une conférence téléphonique avec chacune des 55 associations membres. L’Organisation mondiale de la santé a annoncé que l’épidémie de COVID-19 est maintenant une pandémie et suggère aux pays et aux organisations d’être agressifs dans leur réponse à la maladie.

La conférence aura lieu le 17 mars et verra probablement des changements à la saison en cours. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020. Sky Sports rapporte que l’UEFA envisage une suspension de la Ligue des champions et de la Ligue Europa en raison du virus.

Certains jeux à jouer derrière des portes closes dans le but de ralentir la propagation de la maladie

La décision de jouer à des jeux à huis clos suscite une certaine controverse. Certaines équipes préféreraient tout à fait reporter les matchs. Les loups ont vu une demande de report de leur match contre l’Olympiakos rejetée par l’UEFA. Pep Guardiola est également en faveur du report des matchs, en disant: “Le football fonctionne-t-il sans spectateurs?”

La Premier League surveille actuellement la situation mais est sous pression pour réagir. D’autres ligues européennes comme la Serie A et la Liga ont suspendu les matchs à cause du virus. La Premier League et la Ligue anglaise de football ont maintenu qu’elles agiraient sur les conseils du gouvernement concernant la maladie.

La Premier League se prépare à diffuser des matchs en direct alors que les restrictions se resserrent

À mesure que la phase de confinement se poursuit, les restrictions deviendront plus intenses. Cependant, la Premier League élabore un nouveau calendrier de streaming pour permettre aux supporters de continuer à regarder les matchs. Le black-out de 15 h sera toujours appliqué et les plages horaires seront déplacées pour permettre l’affichage des matchs.

Afin d’éviter les grands rassemblements publics, les pubs ne pourront pas diffuser de matchs. Cependant, toute personne possédant un abonnement de saison ou un ticket de match individuel pourra diffuser les matchs en direct depuis son domicile.

