L’UEFA a alloué 236,5 millions d’euros à aider ses 55 fédérations membres à relever les défis de COVID-19 dans leurs pays respectifs.

27/04/2020 à 18h55

CEST

Ramon Fuentes

Ce financement HatTrick est généralement distribué aux fédérations nationales pour couvrir les coûts de fonctionnement et pour assister des développements et des domaines spécifiques ciblant le football national. Cependant, L’UEFA a décidé de permettre à chaque fédération de fixer ses propres priorités à la lumière de l’impact négatif du coronavirus sur le football à tous les niveaux.

Après avoir annoncé ce financement, le président de l’UEFA Aleksander & Ccaron; eferin a assuré: “Notre sport fait face à un défi sans précédent causé par la crise COVID-19. L’UEFA souhaite aider ses membres à répondre de manière appropriée à leur situation particulière. Par conséquent, nous avons convenu jusqu’à 4,3 millions d’euros par fédération membre, payés pour le reste de cette saison et la suivante, et pouvons être utilisés comme nos membres le jugent approprié pour reconstruire la communauté du football. “

“Je pense que c’est une décision responsable d’aider de toutes les manières possibles, et je suis fier de l’unité que le football montre tout au long de cette crise. Le football sera sans aucun doute au cœur de la vie quand il reviendra à la normale.” Le moment venu, le football doit être prêt à répondre à cet appel. “

Qu’est-ce que le programme HatTrick?

Le programme d’assistance HatTrick de l’UEFA est l’un des plus importants programmes de solidarité et de développement jamais créés par une organisation sportive. Il a été lancé en 2004 après la tenue de l’UEFA EURO au Portugal. Il était basé sur l’idée simple d’investir une grande partie des revenus du Championnat d’Europe dans le développement du football de trois manières (d’où son nom) différentes: investissement, formation et échange de connaissances. D’ici 2024, le programme HatTrick aura mis une somme notable de 2,6 milliards d’euros à la disposition de ses fédérations membres.