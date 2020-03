L’UEFA arrête les Champions et la Ligue Europa. Les détails

Après une série de consultations, le L’UEFA a décidé de bloquer la Ligue des champions et la Ligue Europa. Les controverses de ces dernières heures, concernant l’état d’incertitude dans lequel semblait couler le plus grand footballeur européen, ont eu les effets attendus.

LA PRESSE DE L’UEFA

Compte tenu de l’évolution de la propagation du virus COVID-19 en Europe et des décisions des différents gouvernements, tous les matches des compétitions interclubs de l’UEFA prévus la semaine prochaine sont reportés.

Il s’agit notamment des huitièmes de finale aller de l’UEFA Champions League, les 17 et 18 mars, de tous les matches des huitièmes de finale de l’UEFA Europa League et de tous les matches de quart de finale de l’UEFA Youth League les 17 et 18 mars 2020. D’autres décisions concernant les dates de récupération des lots susmentionnés seront communiquées en temps utile.

En raison de reports, le tirage au sort des quarts de finale de l’UEFA Champions League et de l’UEFA Europa League le 20 mars est également reporté. Hier, l’UEFA a invité des représentants des 55 associations affiliées, des conseils de l’Association des clubs européens et des ligues européennes ainsi qu’un représentant de la FIFPro à une réunion par vidéoconférence le mardi 17 mars, pour discuter de la manière dont le football européen devrait réagir à la pandémie.