L’UEFA demande à ses employés d’être discrets lors des matches de City

L’UEFA veut éviter plus de problèmes avec Manchester City. Après la sanction imposée à l’équipe anglaise, qui sera sans jouer aux compétitions européennes deux ans, la plus haute organisation de football d’Europe a imposé des mesures à ses employés lors des matches auxquels participent des citoyens.

28/02/2020 à 18:03

CET

Oscar Cubero

Garder un profil bas est la stratégie recommandée pour, selon le New York Times, éviter les représailles des fans anglais. Ne portez pas de vêtements avec des logos de l’organisme ou ne réagissez pas aux menaces et aux insultes, par exemple. Les fans considèrent qu’il y a déjà pas mal de cas dans lesquels Ceferin et compagnie maltraitent leur équipe. De plus, au stade Etihad, des bannières «UEFA Mafia» ont déjà été vues dans les tribunes. Le prochain match de Manchester City à domicile en Ligue des champions est contre le Real Madrid et les mesures seront mises en œuvre.

Guardiola a déjà déclaré qu’il resterait au club l’année prochaine “quoi qu’il arrive”, car il fait confiance à ce que la Ville a fait et a expliqué le «fair-play» financier. De plus, ils peuvent se tourner vers le TAS pour changer d’avis et jouer la Ligue des champions l’année prochaine.

Sinon, Pep devra obtenir le titre cette saison s’il ne veut pas attendre, au moins, deux ans de plus pour tenter de lever le «Orejona»