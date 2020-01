L’UEFA détaille avec la volée de Dani Olmo

Le Dinamo Zagreb a été exclu de la Ligue des champions, mais Dani Olmo a signé l’un des plus beaux buts de cette édition de la plus haute compétition européenne. L’attaquant catalan, qui grandit à pas de géant en Croatie, a été inventé une volée improbable qui a même été mise en avant par l’UEFA dans votre compte Twitter officiel.

“L’impressionnante volée de Dani Olmo le casse!”L’UEFA décrit, nous le répétons, le but spectaculaire du jeune attaquant catalan qui, cependant, n’a pas servi son équipe à battre Manchester City et à se qualifier pour le prochain tour de la Ligue des champions.

La superbe volée de Dani Olmo le gagne! # UCL | #GOTW | @NissanFootball pic.twitter.com/0RMoZhJ6tI

– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 13 décembre 2019

Dani Olmo a accroché une volée impressionnante au centre de Damian Kadzior. Le jeune attaquant n’a pas laissé le ballon toucher le sol et a touché le ballon dans la zone. Claudio Bravo n’a rien pu faire pour empêcher le cuir de se terminer au fond de son objectif.

Le but d’Olmo a été l’un des points d’intérêt de la dernière journée des Champions et confirme, encore une fois, la croissance du joueur depuis qu’il a accepté le défi d’aller en Croatie. Dani fait des mérites arrêter le saut à une équipe plus puissante. Peu de gens comprendraient qu’il est resté à Zagreb.