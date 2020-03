L’UEFA discutera mercredi de l’option de réprobation avec les fédérations

L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une vidéoconférence mercredi prochain 1 Avril pour discuter des options possibilité de reprogrammer les matchs de l’équipe nationale et des clubs, reportée par la pandémie de coronavirus.

30/03/2020 à 18:17

CEST

Dans un communiqué, l’UEFA a confirmé son intention de “partager la nouvelle des progrès réalisés par les deux groupes de travail formés il y a deux semaines et discuter des options identifiées concernant une éventuelle reprogrammation des matchs“

“La réunion examinera l’évolution de toutes les compétitions des équipes nationales et des clubs de l’UEFA et discutera des progrès réalisés à la FIFA et au niveau européen sur des questions telles que contrats de joueurs et le système de transfert. ”