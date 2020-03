L’UEFA est prête à modifier les formats Champions et Europa League. Les détails

NYON. L’urgence du coronavirus se poursuit et se propage à travers l’Europe, c’est pourquoi demain UEFA se réunira à Nyon d’évaluer sérieusement la possibilité de modifier le format des coupes européennes en vue d’une reprise qui, cependant, semble encore loin d’être actuelle.

NOUVEAUX FORMATS

La réunion de demain comprendra une comparaison entre les membres du conseil d’administration de la plus haute instance européenne de football et les parties prenantes, il y aurait une proposition sur la table prête à satisfaire même les fédérations nationales. L’idée implique un réduction de moitié des jours manquants, donc, les huitièmes de finale seraient achevés et puis à partir des quartiers, il y aurait probablement des courses sèches, pour définir l’emplacement. Par ailleurs, en ce qui concerne la programmation, il y a des rumeurs d’un éventuel déplacement des coupes ce week-end.