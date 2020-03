L’UEFA rencontre demain ses fédérations pour discuter du futu

L’UEFA tiendra une réunion par vidéoconférence avec ses 55 fédérations membres mercredi où elle discutera de l’avenir de ses compétitions sportives, principalement la Ligue des champions et la Ligue Europa, en raison de la crise sanitaire provoquée par la pandémie de coronavirus.

31/03/2020 à 19:44

CEST

EFE

“L’UEFA a invité les secrétaires généraux de ses 55 associations membres à une vidéoconférence le mercredi 1er avril à midi pour faire le point sur les progrès réalisés par les deux groupes de travail créés il y a deux semaines et pour discuter des options identifiées concernant l’éventuel report de matches “, a indiqué l’agence lundi dans un communiqué.

L’entité qui régit le football européen a souligné que lors de cette réunion “elle analysera les développements dans toutes les compétitions des clubs et des équipes nationales de l’UEFA” et qu’elle discutera également d’autres questions pertinentes telles que les contrats des footballeurs et le système de transfert, affecté par une éventuelle prolongation au mois de juillet des tournois.

L’UEFA a déjà décidé de reporter d’un an la coupe de l’Euro prévue pour cet été et son président, Aleksander Ceferin, a déjà prévenu qu’ils avaient trois projets sur la table pour travailler sur le retour des compétitions, sans cacher le risque de ne pas pouvoir terminer la saison .

“Personne ne sait quand la pandémie prendra fin. Nous avons un plan A, B et C. Nous sommes en contact avec les ligues, les clubs. Il existe un groupe de travail, mais nous devons attendre comme tout autre secteur”, a expliqué le Slovène dans une interview publiée. ce samedi dans le journal italien La Repubblica.

Ces options incluraient “la reprise des compétitions à la mi-mai, en juin ou à la fin de juin”. “Si nous n’y arrivons pas, la saison sera probablement perdue. Il y a aussi la possibilité de terminer cette saison au début de la prochaine qui commencerait un peu plus tard. Nous verrons la meilleure solution entre les clubs et les ligues. Sans savoir quand la pandémie prendra fin, nous ne pouvons pas avoir un plan définitif “, at-il expliqué.

“Sur les contrats entre les joueurs et les clubs, nous n’avons aucune juridiction. Si la saison reprend, il y aurait un engagement pour que les contrats se terminent plus tard et une période de transfert plus flexible. Si elle ne peut pas être jouée un mois plus tard, le marché devra sûrement être étendu “Ceferin a souligné.

Il ne faut pas oublier que la Ligue des champions est en huitièmes de finale, avec quatre qualifications à déterminer, dont celles du Real Madrid contre Manchester City et celle du FC Barcelone contre Naples, tandis que la Ligue Europa a également Il est dans ce tour, bien que dans ses matchs aller et sans même avoir joué ce premier affrontement aux jonctions de Séville et Getafe contre la Roma et l’Inter, respectivement.