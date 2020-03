L’UEFA reporte d’un an l’Euro 2020 pour permettre à la Ligue des Champions et à la Ligue Europa de terminer

L’UEFA a annoncé mardi qu’elle avait invité «diverses parties prenantes» à discuter de leur réponse collective à l’épidémie actuelle de coronoavirus en Europe. Cela fait suite à la suspension de la Serie A, une série de «jeux fantômes» de haut niveau joués dans des stades vides, et les premiers cas confirmés de la maladie sur des équipes de football professionnelles, dont Daniele Rugani de la Juventus Turin et Timo Hubers de Hanovre 96. et Jannes Horns.

À la lumière des développements en cours dans la propagation de Covid-19, l’UEFA a invité diverses parties prenantes à discuter de la réponse du football européen à l’épidémie.

Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020.

Déclaration complète:

Plusieurs médias, dont L’Equipe, signalent que l’UEFA annoncera qu’elle reportera l’EURO 2020 d’un an, d’ici 2021, afin que la Ligue des champions et la Ligue Europa puissent se conclure à la place cet été. Les deux compétitions seront suspendues jusqu’à nouvel ordre.

La FIFA devra approuver la mesure et il y aura d’autres ramifications dans tout le sport. Actuellement, la nouvelle Coupe du monde des clubs était prévue pour l’été 2021.

Quant à la Bundesliga elle-même, la fédération allemande a jusqu’à présent résisté aux appels à suspendre la saison, mais cette position pourrait changer à mesure que la crise s’aggrave et que les ligues voisines suspendent leurs opérations.