L’UEFA se réunira mardi pour discuter de la Ligue des champions et de la Ligue Europa

L’UEFA a confirmé qu’elle tiendrait une réunion mardi prochain pour discuter des compétitions européennes au milieu de l’épidémie de coronavirus.

Des informations très répandues suggèrent que la Ligue des champions et l’UEFA Europa League seront suspendues, alors qu’il existe également des doutes sur l’EURO 2020.

Voici ce que l’UEFA a à dire:

«À la lumière des développements en cours dans la propagation du COVID-19 à travers l’Europe et de l’évolution de l’analyse de l’Organisation mondiale de la santé, l’UEFA a invité aujourd’hui des représentants de ses 55 associations membres, ainsi que les conseils d’administration de l’Association européenne des clubs et de l’Union européenne. Des ligues et un représentant de la FIFPro participeront à des réunions par vidéoconférence le mardi 17 mars pour discuter de la réponse du football européen à l’épidémie. Les discussions porteront sur toutes les compétitions nationales et européennes, y compris l’UEFA EURO 2020. »

Source | UEFA

Barcelone devrait actuellement jouer à Naples lors du match retour de ses 16 dernières rencontres mercredi prochain à huis clos au Camp Nou.

Pourtant, il est vraiment difficile de voir le jeu se poursuivre et la compétition se poursuivre.

Le défenseur de la Juventus Daniele Rugani a été testé positif pour le coronavirus, tandis que l’équipe du Real Madrid est en quarantaine.

La Liga a annoncé que tout le football de haut niveau en Espagne avait été annulé pour deux semaines, et il est probable que la meilleure compétition européenne sera également perturbée.