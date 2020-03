L’UEFA voici les hypothèses pour l’EURO 2020, les Champions et la Ligue Europa. Mardi le verdict?

Mardi vidéoconférence entre Top management de l’UEFA et moi Présidents des 55 fédérations nationales, parmi les thèmes abordés, la gestion de la reprise des principales compétitions continentales et notamment l’EURO 2020.

EUROPEENS D’HIVER?

Jour après jour, contagion après contagion, le report de la concurrence européenne maximale pour les nationaux apparaît inévitable. L ‘L’européen est prévu du 12 juin au 12 juillet, avec la participation de 12 pays. Selon le Telegraph, l’hypothèse la plus reconnue est la report du concours aux mois d’hiver, également à la lumière de la pause de Noël qui dans de nombreux pays arrête les championnats pendant plusieurs semaines.

COMPÉTITIONS POUR LES CLUBS

Champions et Ligue Europa? L’UEFA pourrait révolutionner les deux compétitions avec une seule nouvelle formule qui peut garantir la conclusion du concours dans un délai raisonnable. Selon AS à Nyon, ils pensent à un Final Four avec deux demi-finales dans une course et une finale, tout cela aurait probablement lieu à Istanbul, qui est le lieu actuel de la grande finale initialement prévue pour le 30 mai.