Lueur d’espoir pour Alfaterna, un but d’Ascione prolonge Faiano

SUPERIEURE NOCERA (SA). la faiano trébuche dans la deuxième défaite consécutive en quelques jours sur le terrainAlfaterna. Malgré le match de milieu de semaine perdu avec les dirigeants de Santa Maria Cilento, les verts et blancs étaient probablement plus attendus dans l’engagement facile, sur papier, contre les Nocera.

LAMPO ASCIONE, ESPOIR LE SALUT

Comme cela arrive souvent, l’équipe de Turco paie une inattention défensive qui permet à l’équipe locale de prendre les devants en seconde période. Jeu habituel de Faiano, construction du jeu et actions qui inquiètent le gardien de but mais sans la précision nécessaire. Première mi-temps terne qui se termine par un 0 à 0, tandis que dans la seconde moitié du match, Benevento le met en avant longtemps, Biancardi tente de soutenir Amabile, malentendu entre les deux dans lesquels le numéro 7 de l’AC Milan gagne, qui peut fileter en toute sécurité pour l’avantage local. Immédiatement après, Coiro et Giordano essaient en succession rapide, le ballon se termine dans un corner. A 24 ‘, M. Sellitto perd Di Ruocco à cause d’une blessure, contraint de quitter le terrain sur une civière. Le Faiano tente le forçage en finale du match avec Coiro (sur proposition de Giordano), puis avec une tête de Biancardi sauvée par Bénévent et avec Piscopo, tir sauvé par le gardien de but. Les verts et les blancs gaspillent une bonne occasion de ramener de lourds points de salut à la maison, en attendant le prochain cycle difficile, lorsque Palmese arrivera au “XXIII juin 1978”. Avec cette victoire inattendue, l’Alfaterna raccourcit à six points la dernière position utile pour les play-outs, bien que le chemin vers un salut probable de l’équipe Nocera reste imperméable et difficile.

ALFATERNA-FAIANO 1-0

Alfaterna: Bénévent, Petillo 00, Gambella 02, Paoluccio (9’st Di Giacomo S.), Ayari, Granato, Ascione, Natino, Mastrojanni (45’st Montuori 00), Di Ruocco (24’st Ongania), Ruocco 01. A mise en page: Case, Liberti 01, Lambiase 01, Califano 00, Pizzo 01, Di Bernardo 00. Entraîneur: Sellitti.

FAIANO: Amabile, Ruggiero, Russomando 01, Pepe, Biancardi, Di Giacomo, Rapolo, Maisto (32’st Erra L.), Coiro 01, Giordano, Liberto 01 (36’st Piscopo 00). Disponible: Apicella 00, Rega 03, Plaitano 02, Erra C. 02, Fiore 02, Roscigno 01, Di Perna 01. Entraîneur: turc.

ARBITRE: Valcaccia de Castellammare di Stabia.

ASSISTANTS: Chimenti di Napoli – Salle de Consilina.

RÉSEAU: 10’st Ascione (A).

NOTES: Environ 50 spectateurs. Ammonites: Bénévent, Petillo, Gambardella, Ascione, Di Giacomo S. (A), Biancardi (F). Corners Alfaterna 2 – 5 Faiano. Récupération 1er T: 0 – 2e T: 7 ‘