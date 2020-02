L’attaquant de la Lazio, Ciro Immobile, connaît une saison spectaculaire. Avec ses 26 buts à ce stade, c’est le meilleur buteur de Serie Aet mène également le classement du Golden Boot. Sa grande performance est l’un des principaux éléments qui permettent à l’équipe «laziale» d’être en deuxième position, à seulement un point de la Juventus.

20/02/2020 à 16:26

CET

Alex Carazo

Immobile a 30 ans aujourd’hui et lors de sa fête d’anniversaire, il a laissé des phrases surprenantes. L’un des grands architectes de ses objectifs est l’ancien joueur Luis Alberto, qui accumule un total de 12 passes cette saison. En plus d’une excellente connexion sur le terrain, à l’extérieur de celui-ci se trouvent deux grands amis. “Luis Alberto me connaît presque plus que ma femme”, Immobile a déclaré en plaisantant via Instagram dans une ‘questions et réponses’.

Le «pichichi» de la série A a également parlé d’autres coéquipiers: “Correa et Caicedo sont deux joueurs et amis incroyables, et Lucas Leiva est un gagnant, sur et en dehors du terrain”. À propos de son partenaire Lazzari, il a expliqué en plaisantant: “Je ne vais plus avec lui dans la ville. Je l’ai licencié comme chauffeur parce qu’il ne connaît pas les routes.”

Après sa victoire contre l’Inter 2-1, l’équipe romaine est devenue un candidat ferme pour remporter le «scudetto». L’équipe de Simone Inzaghi, frère de l’attaquant légendaire de Milan, Filippo Inzaghi, a réussi à garder le pouls jusqu’au-delà de la mi-saison à laquelle “ a priori ” étaient les favoris pour décrocher le titre au début de la Serie A. Et en grande partie, c’est grâce aux objectifs d’Immobile, un attaquant qui n’a pas réussi en Espagne lors de son passage à Séville en 2015/16, mais qui semble avoir trouvé sa place.