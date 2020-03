Luis del Pino Mago connaît l’importance des jeunes

Le défenseur s’est entretenu avec la presse après le nul nul contre Everton.

«Nous sommes tous satisfaits de la performance des jeunes, qui assument cet engagement nécessaire. Nous avons une équipe jeune et c’est important et nous devons essayer de continuer à rechercher cette performance maximale, nous avons réalisé que ceux qui entrent ont très bien fait, ont été très branchés et cela aide l’équipe à être compétitive, à renforcer et à maintenir un air frais qui peut faire la différence et changer le résultat », a expliqué le défenseur.

90 + 4 ‘- Match terminé! ⚽️

Dans un match disputé, nous avons fait match nul contre Everton au National 🏟

Nous nous préparons pour la prochaine date lors de notre visite en Palestine.

UCH 0-0 EVE | #VamosLaU 🤘 pic.twitter.com/ZJ50LcQiXx

– Université du Chili (@udechile) 5 mars 2020

Pour sa part, Hernán Caputto a également parlé de la performance de l’équipe et s’est concentré sur le match contre Everton. «J’ai le sentiment que nous aurions pu faire un peu plus. Le jeu est devenu un peu plat, peut-être que nous avions plus de possibilités. Je respecte le rival en termes de son travail d’essayer de ne pas générer. Nous avons encore besoin et nous devons trouver la clé de l’objectif, c’est important », a-t-il déclaré.