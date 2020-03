Luis García fait don de fournitures médicales à l’hôpital de Villajoyosa

L’entraîneur Luis García, qui est confiné à l’Arabie saoudite, a acquis un lot de matériel médical qui partira ce jeudi de Chine vers l’hôpital Villajoyosa (Alicante), ont indiqué des sources proches du technicien informé EFE.

26/03/2020 à 11:57

CET

Luis García, ancien entraîneur de Levante, Villarreal et Getafe, entre autres équipes, dirige maintenant l’Al-Shabab d’Arabie saoudite et est isolé, sans sa famille, dans le pays arabe pendant la crise sanitaire qui affecte la planète entière par COVID- 19.

L’entraîneur de Madrid a acquis 2 000 masques et 1 500 tests pour détecter le virus grâce à ses contacts en Chine, où il s’est entraîné pendant plusieurs années, et il est prévu que ce jeudi les fournitures médicales partent pour l’Espagne.

La date limite d’arrivée à leur destination finale est comprise entre quatre et sept jours et Luis García a décidé de faire don de ce matériel médical à l’hôpital de Villajoyosa, le plus proche d’Altea, où il réside habituellement et qui a actuellement sa femme et ses enfants.

Luis García est isolé à Riyad, la ville où il a été surpris par cette crise sanitaire, et n’a pas pu se rendre en Espagne pour retrouver sa famille.