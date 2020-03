Luis Suarez dit qu’il sera en mesure de jouer lorsque Barcelone reviendra à l’action

L’attaquant de Barcelone Luis Suarez dit qu’il sera en mesure de jouer lorsque les champions espagnols seront de retour en Liga.

Suarez est hors de combat depuis qu’il a subi une opération au genou en janvier, mais progresse et a hâte de faire son retour.

“[My return] est dans les possibilités que nous avons gérées et maintenant il y a eu un changement, mais l’idée de revenir tôt était claire », a-t-il déclaré.

“Mon médecin me disait que je me débrouillais si bien et cela me donnait l’espoir de revenir jouer le plus tôt possible.

“La différence maintenant, c’est quand l’équipe reviendra, je vais pouvoir jouer.”

Source | Referi

L’international uruguayen a marqué 14 buts toutes compétitions confondues pour le Barça en 2019-20 avant que sa saison ne semble s’être terminée par sa blessure au genou.

On ne sait toujours pas quand la Liga pourra reprendre après avoir été suspendue en raison de l’épidémie de coronavirus.

Le président Javier Tebas a déclaré qu’il était confiant que la ligue serait terminée et a également suggéré que le football européen pourrait reprendre à la mi-mai.