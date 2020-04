Luis Suarez et comment 2015-16 est venu définir son héritage à Barcelone

En 2015/16, Luis Suárez a terminé avec 81 buts, dont 66 en championnat seulement. Dans une saison où Lionel Messi avait eu du mal à se blesser, Neymar et Luis Suárez avaient couru une émeute. Suárez correspondait parfaitement à sa typographie cette saison-là; avec un mouvement intelligent hors du ballon, un jeu de liaison ridicule et un penchant pour diviser les défenseurs, en particulier dans la surface. Suárez est devenu (au moins pour une courte période) la star de bonne foi de ce qui était la meilleure équipe de Lucho au Barça.

Suárez avait en moyenne un xG p90 de 1,02 cette saison, aux côtés d’un xA de 0,38. c’est vraiment ahurissant. Parallèlement, il a également réussi 2,64 dribbles réussis, 3,63 tirs et un taux de conversion des objectifs bonkers de 30%. C’était génial de regarder Luisito et son efficacité froide. Oui, il n’a jamais vraiment été un tireur de volume, mais il manque sa bonne part de grandes chances. Cette saison-là, il a terminé avec 40 buts en championnat contre un xG de 35,83. Pas de numéros Messi, oui, mais néanmoins efficaces. Chose intéressante, le rapport objectif / xG de Suárez cette saison était meilleur que Messi et Ronaldo.

Tant de performances exceptionnelles aussi.

Le crédit photo doit lire MIGUEL RIOPA / . via .

Peut-être le plus mémorable a été le démantèlement 8-0 du Deportivo La Coruna, dans lequel Suárez a marqué quatre buts et trois passes décisives. La performance était révélatrice d’une saison au cours de laquelle l’Uruguayen ne pouvait pas faire de mal. Si 2014-15 avait été une saison de rachat pour Suárez, alors 2015-16 a été la saison au cours de laquelle il a revendiqué (encore une fois) le meilleur numéro 9 au monde. Et ce n’était pas le seul coup du chapeau. Suárez a également marqué trois buts ou plus contre Getafe, l’Athletic Club, le Celta, le Sporting Gijón, Grenade et Guangzhou Evergrande (Coupe du monde des clubs).

Parallèlement, Luisito a également marqué un doublé à cinq reprises, dont un célèbre contre Madrid de Rafa Benitez au Bernabeu. Dans ce match, le Barça était à la gorge de Madrid dès le départ et a sorti l’impasse tôt, avec Suarez finissant un joli coup de 24 passes avec un accent emphatique en dehors de la grève des bottes. 1-0. Ils ont doublé leur avantage à la 39e minute quand Andres Iniesta a filé un ballon pour Neymar, qui l’a inséré contre un Keylor Navas qui avançait. Iniesta lui-même est entré sur la feuille de match à la 53e minute. L’Espagnol a fait sauter le ballon dans le coin supérieur après l’avoir reçu via une roue arrière Neymar. Suarez a terminé la déroute avec une finition écaillée, frottant du sel dans la plaie. Une blessure profonde, en effet. Le Barça a terminé le match avec 18 tirs (7 cadrés), 59% de possession de balle et un coussin de six points au sommet de la Liga. C’était l’émission Suarez et Neymar comme on ne l’avait jamais vue. Et c’était électrisant.

Photo de Miguel Ruiz / FC Barcelona via .

Ce que Suárez avait, et a perdu par la suite au cours des dernières saisons, était un athlétisme. Une capacité à tourner à son rythme et à échapper aux défenseurs. C’était son pain et son beurre à Liverpool, et était également évident dans ses premières années au Barça. Depuis qu’il est du mauvais côté de 30 ans, les choses ont ralenti. Littéralement. Suárez a du mal à briser le rythme et est donc inutile sur le comptoir. De plus, la capacité de dribble de Suárez a vraiment diminué (le match nul de la saison dernière contre Lyon en est un exemple). Il est toujours efficace devant le but, oui, mais a perdu une partie de ce qui l’a rendu formidable. La superstar incomplète, si vous voulez.

La version actuelle de Suárez a-t-elle encore sa place dans l’équipe? Oui. Malgré son vieillissement, Suárez reste toujours un adjoint capable de Leo Messi, et c’est vital. Aucun autre signataire du Barça (récemment) n’a pu reproduire cette relation avec l’Argentin, à la fois sur le terrain et en dehors. Jusqu’à ce que Messi trouve un nouveau partenaire dans le crime, Suárez reste.

Parce que le talent ne vieillit pas. Seul le corps le fait.