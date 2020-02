Luis Suarez impatient de revenir à Barcelone avant la fin de la saison

Luis Suarez a déclaré qu’il était choqué d’entendre des médecins qu’il serait absent pendant quatre mois après avoir subi une opération au genou en janvier et qu’il devrait être de retour avant la fin de la saison.

La saison de l’attaquant de Barcelone semblait terminée après avoir été forcé de passer sous le couteau, mais il dit qu’il se remet bien et qu’il est pressé de se remettre en action pour les champions d’Espagne.

«Je veux prouver que ce ne sera pas quatre mois. C’est pourquoi je travaille à ma récupération tous les jours depuis l’opération.

«Je n’ai pas eu de vacances car je veux revenir le plus tôt possible. Aussi quand je vois l’équipe, j’ai envie de revenir. Bien que toujours avec soin et l’autorisation du médecin qui me donne des directives pour ma guérison.

«La semaine dernière, je suis allée chez le médecin et il a été surpris de la rapidité avec laquelle je récupérais. Cugat est un médecin très prudent, alors entendre que c’était une bonne journée pour moi. »

Source | RAC1

L’opération de Suarez a eu lieu le 12 janvier, ce qui signifie qu’il pourrait potentiellement être disponible pour les trois derniers matchs de Barca en Liga de la saison s’il revenait dans les délais.