Luis Suarez: les joueurs de Barcelone ont été blessés par des accusations de baisse de salaire

L’attaquant de Barcelone, Luis Suarez, a déclaré que les joueurs avaient été blessés par la manière dont les récentes baisses de salaire au club avaient été gérées.

Les joueurs ont annoncé plus tôt dans la semaine qu’ils allaient réduire leurs salaires de 70% et aider à couvrir les salaires des employés en raison de l’épidémie de coronavirus.

Leur déclaration a également révélé une frustration face aux critiques selon lesquelles l’annonce n’était pas intervenue plus tôt, et Suarez a déclaré que les joueurs avaient été les premiers à parler de réductions.

«Ça fait mal parce que nous avons été les premiers à vouloir parvenir à un accord. Nous étions conscients de ce qui se passe dans le monde. Nous connaissons la situation du club au niveau des revenus et ce qui se passe dans le monde.

«Mais le moment est venu et les choses ont commencé à se dire. Que les joueurs ne voulaient pas comprendre. Et que les joueurs de handball, et tout le monde étaient parvenus à un accord et nous ne l’avons pas fait.

“Mais nous n’étions pas parvenus à un accord parce que nous attendions de trouver la meilleure solution pour le club et pour notre bénéfice, et d’essayer d’aider les autres qui passaient un mauvais moment.”

Source | Mundo Deportivo

Le président Josep Maria Bartomeu a déclaré que Lionel Messi lui avait dit que des baisses de salaire seraient nécessaires dès le premier jour, tandis que des rapports ont suggéré que la saga “Barçagate” du début de cette saison était également dans l’esprit des joueurs lors des discussions sur les réductions de salaire.