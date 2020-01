LuisSan Luis et Cruz Azul ont laissé un excellent match

L’équipe de Guillermo Vázquez s’est retrouvée avec la victoire contre une Croix Bleue qui a réagi un peu tard, ce fut un 2 à 1 très disputé qui a permis à l’Atlético San Luis d’ajouter sa première victoire, puisqu’à son premier rendez-vous ils ont fait match nul contre les Tigres.

L’intensité est la principale vertu de Saint-Louis

Après une première mi-temps très serrée, où les deux équipes ont tout laissé sur le terrain, l’Atlético San Luis a profité un peu plus de leurs opportunités, ce qui lui a permis de se reposer avec un avantage grâce à Luis Ricardo Reyes ouvrant le score à 37 ′. En seconde période, Cruz Azul a réussi à se rapprocher grâce à l’annotation Javier Rodríguez à 63 ′, bien que finalement, grâce à un but de Berterame qui a réussi à saisir une balle et à la placer près de la base du club des gardiens de Cruz Azul, l’Atlético San Luis. Il a réussi à garder la victoire.

Cruz Azul n’a pas mal joué, mais n’a pas atteint

C’était un jeu qui devait fonctionner du début à la fin. L’Atlético San Luis était un écrou difficile à casser, Cruz Azul ne se sentait pas complètement à l’aise au cours du match, et bien qu’il n’ait pas été largement surmonté, il n’a même pas pu garder l’égalité. La Machine n’a pas profité de ses opportunités et dans de nombreux tours de jeu, l’intensité avec laquelle San Luis a joué ne lui a pas permis de prendre le ballon. Ce n’était pas le meilleur début de saison pour l’équipe de Robert Siboldi.

L’Atlético San Luis réalise un panorama encourageant

Le début de l’équipe de Guillermo Vázquez en Liga MX est meilleur que prévu. Lors de son premier rendez-vous, il a obtenu un excellent résultat contre Tigres dans un match où il a également eu l’occasion de prendre les trois points et maintenant, avant Cruz Azul, il pourrait obtenir sa première victoire en championnat de l’année. Il y a des aspects très intéressants dans l’équipe qui permettent aux fans et aux joueurs eux-mêmes d’être excités. Leur jeu est très dynamique, physique et vertical, ils cherchent toujours à forcer l’erreur du contario par une pression constante, San Luis sera-t-il la surprise du championnat?