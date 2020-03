Luka Jovic a quitté la quarantaine à Madrid, s’est envolé pour la Serbie et a fait la fête à Belgrade

Des informations provenant du média serbe Blic, rapportées ultérieurement par le média espagnol AS, suggèrent que Luka Jovic a violé les protocoles de quarantaine imposés par le Real Madrid et la Serbie.

Le joueur a eu la permission du club de retourner en Serbie selon Cadena Cope. Mais, au lieu de s’isoler à la maison, Luka Jovic a apparemment fait la fête à Belgrade pour célébrer l’anniversaire de sa petite amie. Il fait actuellement l’objet d’une enquête auprès de la police serbe.

Le Premier ministre serbe a commenté le sujet un peu plus tôt dans la journée. “Nous avons des exemples négatifs de nos footballeurs, qui sont très bien payés, ignorant l’auto-isolement obligatoire à leur retour”.

Jovic a agi de façon imprudente et égoïste. Pour un joueur qui tente de revenir dans les équipes du jour du match, cette erreur n’aidera pas sa cause. Plus de nouvelles devraient filtrer et plus de clarté pourrait être fournie dans les prochains jours.